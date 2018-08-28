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28.08.2018 21:17
Сергей Данилов и Ксения Наумова стали первыми официальными чемпионами России по вейксерфингу
С 25 по 26 августа в Москве на Гребном Канале прошел Открытый чемпионат России по вейксерфингу — 2018.

В соревновании, которое в этом году приобрело статус официального чемпионата России, приняли участие более 75 сильнейших спортсменов со всей России. Они выступили в двух дисциплинах: Surf и Skim. Участники были разделены на любителей, полупрофессионалов, профессионалов. В каждой из групп жюри выбрало тройку сильнейших. Первыми официальными чемпионами России по вейксерфингу стали Сергей Данилов и Ксения Наумова.

Победители чемпионата в ближайшее время отправятся на международное первенство.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/08/28/111048.html
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