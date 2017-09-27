Сергей Расшиваев и Ирина Кособукина завоевали золото чемпионата России по серфингу

Сергей Расшиваев и Ирина Кособукина выиграли чемпионат России по серфингу в дисциплине "короткая доска", который проходил в Сочи. В состязаниях мужчин второе место занял Евгений Исаков, третье - Георгий Феликиди.





Тройка призеров чемпионата России среди женщин выглядит следующим образом: Кособукина, Ольга Ким, Анна Чудненко. Чемпионка Олимпийских игр в Лондоне по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, победившая на первых двух этапах, осталась за пределами тройки сильнейших.



