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27.09.2017 14:46
Сергей Расшиваев и Ирина Кособукина завоевали золото чемпионата России по серфингу
Сергей Расшиваев и Ирина Кособукина выиграли чемпионат России по серфингу в дисциплине "короткая доска", который проходил в Сочи. В состязаниях мужчин второе место занял Евгений Исаков, третье - Георгий Феликиди. 

Тройка призеров чемпионата России среди женщин выглядит следующим образом: Кособукина, Ольга Ким, Анна Чудненко. Чемпионка Олимпийских игр в Лондоне по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, победившая на первых двух этапах, осталась за пределами тройки сильнейших.

Исполком МОК в июне принял решение о расширении олимпийской программы на 15 дисциплин, в числе которых находятся соревнования по серфингу на короткой доске.
Города:
Сочи, городской округ
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/09/27/110676.html
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