27.08.2018 20:31
Плавание на открытой воде
Кожевников стал вторым, Бабкина третьей на этапе Кубка Европы по плаванию на открытой воде
Россияне Роман Кожевников и Мария Бабкина завоевали серебро и бронзу на пятом этапе Кубка Европы по плаванию на открытой воде, который проходил в Копенгагене.
Кожевников
занял второе место на дистанции 6 км, уступив Кристофу Разовскому из
Венгрии. Тройку призеров замкнул представитель Италии Паскуале Санцулло.
Бабкина стала бронзовым призером на дистанции 6 км. Победила итальянка Алисия Теттаманци, второй стала шведка Эллен Олссон.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/08/27/111047.html