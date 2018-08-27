Новости Плавание на открытой воде Кожевников стал вторым, Бабкина третьей на этапе Кубка Европы по плаванию на открытой воде Россияне Роман Кожевников и Мария Бабкина завоевали серебро и бронзу на пятом этапе Кубка Европы по плаванию на открытой воде, который проходил в Копенгагене.



Кожевников занял второе место на дистанции 6 км, уступив Кристофу Разовскому из Венгрии. Тройку призеров замкнул представитель Италии Паскуале Санцулло.



Бабкина стала бронзовым призером на дистанции 6 км. Победила итальянка Алисия Теттаманци, второй стала шведка Эллен Олссон. Копенгаген Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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