Отборочный этап Чемпионата мира по плаванию в открытой воде OCEANMAN на большие и средние дистанции впервые за историю существования соревнований пройдет в России. Для проведения этих состязаний мирового уровня была выбрана акватория бухты курорта «Имеретинский».
В течение двух дней, 27 и 28 мая, порядка 1500 пловцов со всего мира будут соревноваться в заплывах на семи дистанциях различной протяженности.
Основными этапами соревнований станут заплывы OCEANMAN (10 км) и Half OCEANMAN (5,8 км). Также участникам будет представлена возможность посоревноваться на более коротких и популярных дистанциях - 3,8 км, 1,9 км и 1 км.
Совершенно новым для России и Сочи видом испытаний станет заплыв на 200 метров OCEANKIDS, в котором примут участие дети в возрасте от 10 до 16 лет.
Компании и семьи приглашают принять участие в командной эстафете OCEANTEAM на дистанцию 3х500 для мужских, женских и смешанных команд. Все финалисты получат памятные медали, а 10 мужчин и женщин в каждой из категорий в OCEANMAN и Half OCEANMAN, показавших лучшие результаты, отправятся на Чемпионат мира, который пройдет в испанском Бенидорме.
Старты пройдут в конце мая, когда температура воды в Черном море станет вполне комфортной и составит +18 - +19 градусов Цельсия. Заплывы на короткие дистанции пройдут полностью в защищенной от ветра бухте морского порта «Имеретинский», а заплывы на расстояние свыше 1,9 км – в открытом море. Ожидается, что поболеть за пловцов на курорт приедет 3000 зрителей из всех стран мира.