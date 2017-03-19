Чемпионат мира по плаванию OCEANMAN впервые пройдет в России

Отборочный этап Чемпионата мира по плаванию в открытой воде OCEANMAN на большие и средние дистанции впервые за историю существования соревнований пройдет в России. Для проведения этих состязаний мирового уровня была выбрана акватория бухты курорта «Имеретинский».





В течение двух дней, 27 и 28 мая, порядка 1500 пловцов со всего мира будут соревноваться в заплывах на семи дистанциях различной протяженности.





Основными этапами соревнований станут заплывы OCEANMAN (10 км) и Half OCEANMAN (5,8 км). Также участникам будет представлена возможность посоревноваться на более коротких и популярных дистанциях - 3,8 км, 1,9 км и 1 км.





Совершенно новым для России и Сочи видом испытаний станет заплыв на 200 метров OCEANKIDS, в котором примут участие дети в возрасте от 10 до 16 лет.





Компании и семьи приглашают принять участие в командной эстафете OCEANTEAM на дистанцию 3х500 для мужских, женских и смешанных команд. Все финалисты получат памятные медали, а 10 мужчин и женщин в каждой из категорий в OCEANMAN и Half OCEANMAN, показавших лучшие результаты, отправятся на Чемпионат мира, который пройдет в испанском Бенидорме.



