На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Пляжный гандбол
Бадминтон
Водное поло
Автомобильный спорт
Тхэквондо
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Тхэквондо
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
02.08.2018 11:29
Фото http://www.minsport.gov.ru/
Сборная России выиграла общий зачет чемпионата мира по тхэквондо среди смешанных команд
Российские тхэквондисты стали победителями общего зачета чемпионата мира среди смешанных команд, который проходил с 26 по 29 июля в китайском Уси.

На турнире Россию представляли Кадырбек Дауров, Юрий Кириченко, Юлия Миюц и Екатерина Дербенева. Они победили спортсменов из Республики Корея со счётом 70:78, разгромили тхэквондистов из Хорватии – 33:73, а в финале взяли верх над спортсменами из Китая – 40:58. Бронзовые награды завоевали сборные Республики Корея и Кот-д’Ивуара.

Фото http://www.minsport.gov.ru/
Фото http://www.minsport.gov.ru/
Города:
Уси
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/08/02/111028.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
02.08.2018 11:29
Сборная России выиграла общий зачет чемпионата мира по тхэквондо среди смешанных команд
30.06.2017 23:26
Кудашова, Артамонов, Котков и Ларин завоевали серебро, Кузьмина и Кузнецов - бронзу чемпионата мира по тхэквондо
27.06.2017 20:23
Максим Храмцов стал первым российским чемпионом мира по тхэквондо среди мужчин
15.11.2016 22:13
Итоги чемпионата России по тхэквондо
23.05.2016 21:03
Владислав Ларин стал чемпионом Европы по тхэквондо, сборная России - третья в общекомандном зачёте турнира
21.05.2016 13:46
Татьяна Кудашова стала чемпионкой Европы по тхэквондо, Константин Минин завоевал бронзу
19.05.2016 23:28
Артамонов, Денисов, Поисеев и Лычагина стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы по тхэквондо
Все новости
Сюжеты
В мире. II летние юношеские Олимпийские игры. Китай - 2014
В России. III летняя Спартакиада молодежи России. Казань - 2014
В России. Всемирные игры боевых искусств 2013
В мире. Олимпиада в Лондоне 2012
В мире. I Европейские игры. Азербайджан - 2015
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
25.11.2013 11:09
Фото. Тхэквондо. Всемирные Игры Боевых Искусств 2013
24.08.2008 13:08
Видео. Пекин 2008. Кубинский таэквондист ударил судью
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 