Новости Фото http://www.minsport.gov.ru/ Сборная России выиграла общий зачет чемпионата мира по тхэквондо среди смешанных команд Российские тхэквондисты стали победителями общего зачета чемпионата мира среди смешанных команд, который проходил с 26 по 29 июля в китайском Уси.

На турнире Россию представляли Кадырбек Дауров, Юрий Кириченко, Юлия Миюц и Екатерина Дербенева. Они победили спортсменов из Республики Корея со счётом 70:78, разгромили тхэквондистов из Хорватии – 33:73, а в финале взяли верх над спортсменами из Китая – 40:58. Бронзовые награды завоевали сборные Республики Корея и Кот-д’Ивуара.



Фото http://www.minsport.gov.ru/ Уси Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/08/02/111028.html