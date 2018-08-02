02.08.2018 11:29
Фото http://www.minsport.gov.ru/
Сборная России выиграла общий зачет чемпионата мира по тхэквондо среди смешанных команд
Российские тхэквондисты стали победителями общего зачета чемпионата мира среди смешанных команд, который проходил с 26 по 29 июля в китайском Уси.
На турнире Россию представляли Кадырбек Дауров, Юрий Кириченко, Юлия Миюц и Екатерина Дербенева. Они победили спортсменов из Республики Корея со счётом 70:78, разгромили тхэквондистов из Хорватии – 33:73, а в финале взяли верх над спортсменами из Китая – 40:58. Бронзовые награды завоевали сборные Республики Корея и Кот-д’Ивуара.
Фото http://www.minsport.gov.ru/
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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