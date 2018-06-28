Открытый чемпионат по фридайвингу «Лазурная Глубина» пройдет в июле в Свердловской области

13 и 14 июля 2018 в карьере Лазурный в Свердловской области пройдет второй открытый чемпионат по фридайвингу «Лазурная Глубина». Глубинные соревнования на территории России – большая редкость, так что появление этого ежегодного чемпионата имеет большое значение для фридайверов нашей страны. «Лазурная Глубина» - единственные в России регулярные соревнования на глубине, тогда как соревнования в бассейне проходят несколько раз в году.



