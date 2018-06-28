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28.06.2018 19:02
Открытый чемпионат по фридайвингу «Лазурная Глубина» пройдет в июле в Свердловской области
13 и 14 июля 2018 в карьере Лазурный в Свердловской области пройдет второй открытый чемпионат по фридайвингу «Лазурная Глубина». Глубинные соревнования на территории России – большая редкость, так что появление этого ежегодного чемпионата имеет большое значение для фридайверов нашей страны. «Лазурная Глубина» - единственные в России регулярные соревнования на глубине, тогда как соревнования в бассейне проходят несколько раз в году.

Главная цель «Лазурной Глубины» - предоставить любителям фридайвинга возможность накапливать опыт участия в глубинных соревнованиях, ведь это сильно отличается от ныряния на тренировке. Соревнование всегда связано с дополнительным стрессом; помимо выполнения техничного нырка в назначенное время, необходимо точное выполнение правил.  На «Лазурной Глубине» приходится справляться еще и с довольно сложными природными условиями – температура вода в карьере на поверхности 22-24°C, а к глубине 20м она опускается до 4°C. Максимальная глубина в Лазурном – 57 метров; на соревнованиях длина троса будет ограничена 54м из-за лежащих на дне валунов, точное положение которых невозможно предсказать.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/06/28/110973.html
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