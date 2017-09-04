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04.09.2017 14:40
Фото Daan Verhoeven
Россиянин Молчанов завоевал две золотые медали чемпионата мира по фридайвингу
Чемпионат мира продолжался 6 соревновательных дней – женщины и мужчины состязались в разные дни в дисциплинах свободное погружение (FIM), погружение с постоянным весом (CWT) и погружение без ласт (CNF).

Российский спортсмен Алексей Молчанов стал обладателем двух золотых наград: за погружение с постоянным весом (126м) и погружение без ласт (90м). Интересно, что оба этих призовых места он разделил с новозеландскими спортсменами Дейвом Маллинзом и Уильямом Трубриджем. 

Эти погружения не были самыми глубокими для Алексея Молчанова. Напомним, что в 2016 году на соревнованиях Big Blue World Cup он установил мировой рекорд в погружении с постоянным весом, нырнув на 129 метров, а его личный рекорд в этой дисциплине – 130 метров. В нырянии без ласт он уже показывал результат в 96 метров в кубке Caribbean Cup в 2014 году. Мировой рекорд в этой дисциплине принадлежит Уильяму Трубриджу (101м) с 2010 года.
 
Результаты призеров Чемпионата Мира AIDA 2017:
 
FIM, женщины:
Золото - Алессия Зечинни (Италия), 88м
Серебро - София Гомез Урибе (Колумбия) и Джессия Лу (Китай), 86м
Бронза - Киношита Сайюри (Япония), 85м
 
FIM, мужчины:
Золото - Уильям Трубридж (Новая Зеландия), 114м
Серебро - Дин Чауч (Великобритания), 96м
Бронза - Брэндон Хендриксон (США) и Адам Стёрн (Австралия), 92м
 
CWT, женщины:
Золото - Аленка Артник (Словения), 100 м
Серебро - Алессия Зечинни (Италия), 98м
Бронза - Киношита Сайюри (Япония), 97м

CWT, мужчины:
Золото - Алексей Молчанов (Россия) и Дейв Маллинз (Новая Зеландия), 126м
Серебро - не присуждается
Бронза - Морган Буркис (Франция), 101м
 
 
CNF, женщины:
Золото - Киношита Сайюри (Япония), 70м
Серебро - София Гомез Урибе (Колумбия), 59м
Бронза - Дженифер Вендланд (Германия) и Джессия Лу (Китай), 57м

CNF, мужчины:
Золото - Алексей Молчанов (Россия) и Уильям Трубридж (Новая Зеландия), 90м
Серебро - не присуждается
Бронза - Морган Буркис (Франция), 86м

Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/09/04/110656.html
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