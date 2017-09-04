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Россиянин Молчанов завоевал две золотые медали чемпионата мира по фридайвингу

Чемпионат мира продолжался 6 соревновательных дней – женщины и мужчины состязались в разные дни в дисциплинах свободное погружение (FIM), погружение с постоянным весом (CWT) и погружение без ласт (CNF).





Российский спортсмен Алексей Молчанов стал обладателем двух золотых наград: за погружение с постоянным весом (126м) и погружение без ласт (90м). Интересно, что оба этих призовых места он разделил с новозеландскими спортсменами Дейвом Маллинзом и Уильямом Трубриджем.





Эти погружения не были самыми глубокими для Алексея Молчанова. Напомним, что в 2016 году на соревнованиях Big Blue World Cup он установил мировой рекорд в погружении с постоянным весом, нырнув на 129 метров, а его личный рекорд в этой дисциплине – 130 метров. В нырянии без ласт он уже показывал результат в 96 метров в кубке Caribbean Cup в 2014 году. Мировой рекорд в этой дисциплине принадлежит Уильяму Трубриджу (101м) с 2010 года.