Результаты призеров Чемпионата Мира AIDA 2017:
FIM, женщины:
Золото - Алессия Зечинни (Италия), 88м
Серебро - София Гомез Урибе (Колумбия) и Джессия Лу (Китай), 86м
Бронза - Киношита Сайюри (Япония), 85м
FIM, мужчины:
Золото - Уильям Трубридж (Новая Зеландия), 114м
Серебро - Дин Чауч (Великобритания), 96м
Бронза - Брэндон Хендриксон (США) и Адам Стёрн (Австралия), 92м
CWT, женщины:
Золото - Аленка Артник (Словения), 100 м
Серебро - Алессия Зечинни (Италия), 98м
Бронза - Киношита Сайюри (Япония), 97м
CWT, мужчины:
Золото - Алексей Молчанов (Россия) и Дейв Маллинз (Новая Зеландия), 126м
Серебро - не присуждается
Бронза - Морган Буркис (Франция), 101м
CNF, женщины:
Золото - Киношита Сайюри (Япония), 70м
Серебро - София Гомез Урибе (Колумбия), 59м
Бронза - Дженифер Вендланд (Германия) и Джессия Лу (Китай), 57м
CNF, мужчины:
Золото - Алексей Молчанов (Россия) и Уильям Трубридж (Новая Зеландия), 90м
Серебро - не присуждается
Бронза - Морган Буркис (Франция), 86м