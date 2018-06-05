Новости Фото Ivan Ferreira Fundador, Rai Ner Сборная России стала победителем чемпионата мира по спортивной аэробике в Португалии Российские спортсмены выиграли общий зачет 15-го чемпионата мира по спортивной аэробике, который проходил в португальском городе Гимарайнш.

Чемпионами мира стали: Анастасия Зюбина, Елена Иванова и Екатерина Пыхтова (все – Санкт-Петербург) в дисциплине «трио», а также Ирина Добрягина (Санкт-Петербург), Тимур Алитовский (Омская область), Данил Чаюн (Тюменская область), Анастасия Дегтярёва (Иркутская область), Алексей Германов (Чувашская Республика), Вероника Корнева (Свердловская область), Кирилл Куликов (Новосибирская область) и Екатерина Пыхтова в дисциплине «гимнастическая платформа». Кроме того, россияне взяли «золото» в командном зачёте.

Серебряную награду в индивидуальных выступлениях среди женщин выиграла Анастасия Зюбина.

«Бронзу» завоевали Денис Соловьёв, Гарсеван Джаназян, Илья Остапенко (все – Москва), Роман Семёнов (Омская область) и Алексей Германов (Чувашская Республика) в дисциплине «группа-5». Гимарайнш Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/06/05/110955.html