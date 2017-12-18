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18.12.2017 13:49
Фото Национальный совет айкидо России
Стали известны лауреаты премии Национального Совета Айкидо «Торнадо»
В Москве прошел Открытый Всероссийский Фестиваль Айкидо «Торнадо», организованный Национальным Советом Айкидо России. В этом году в фестивале приняли участие более 600 атлетов из 36 регионов Российской Федерации, а также гости из Польши, Белоруссии, Абхазии и Украины.

Программа Фестиваля традиционно состояла из мастер-классов ведущих российских инструкторов айкидо, а также иностранных гостей с технической степенью 5 и 6 дан. В рамках фестиваля прошла шоу-программа с участием атлетов по Ушу, Эстетической гимнастике, карате до Сито рю, Дзёдо, а также показательные выступления региональных команд айкидо.

Кульминацией вечера стала торжественная церемония вручения премии Национального Совета Айкидо «Торнадо». В этом году лауреатами премии стали:

·        Бекетов Олег Владимирович - «Прорыв года»;

·        Иванов Кирилл Евгеньевич – «За достижения в обеспечении развития айкидо»;

·        Щербицкий Иван Викторович – «За успехи в развитии детского айкидо»;

·        Новиков Сергей Сергеевич – «За заслуги в развитии и популяризации айкидо»;

·        Якимов Олег Борисович – «За верность традициям айкидо»;

·        Михалдыка Рузана Черменовна – «За развитие айкидо в России».

По материалам Национального совета айкидо России.
Города:
Москва
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/12/18/110754.html
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