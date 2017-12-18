Фото Национальный совет айкидо России

Стали известны лауреаты премии Национального Совета Айкидо «Торнадо»

В Москве прошел Открытый Всероссийский Фестиваль Айкидо «Торнадо», организованный Национальным Советом Айкидо России. В этом году в фестивале приняли участие более 600 атлетов из 36 регионов Российской Федерации, а также гости из Польши, Белоруссии, Абхазии и Украины.





Программа Фестиваля традиционно состояла из мастер-классов ведущих российских инструкторов айкидо, а также иностранных гостей с технической степенью 5 и 6 дан. В рамках фестиваля прошла шоу-программа с участием атлетов по Ушу, Эстетической гимнастике, карате до Сито рю, Дзёдо, а также показательные выступления региональных команд айкидо.





Кульминацией вечера стала торжественная церемония вручения премии Национального Совета Айкидо «Торнадо». В этом году лауреатами премии стали:





· Бекетов Олег Владимирович - «Прорыв года»;





· Иванов Кирилл Евгеньевич – «За достижения в обеспечении развития айкидо»;





· Щербицкий Иван Викторович – «За успехи в развитии детского айкидо»;





· Новиков Сергей Сергеевич – «За заслуги в развитии и популяризации айкидо»;





· Якимов Олег Борисович – «За верность традициям айкидо»;





· Михалдыка Рузана Черменовна – «За развитие айкидо в России».



