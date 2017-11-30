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30.11.2017 13:19
Фото Академия Парусного Спорта (Санкт-Петербург)
Россиянка Елена Калинина завоевала серебро чемпионата мира по кайтингу
Российская спортсменка Елена Калинина заняла второе место на чемпионате мира по кайтингу, который проходил с 22 по 24 ноября в Омане.

Победительницей стала представительница США Даниела Мороз, тройку призеров замкнула Алексия Фанцелли из Франции.

Кайтсёрфинг (от англ. kite — воздушный змей и surfing — сёрфинг, «катание на волне») или кайтинг — водный вид спорта, основой которого является движение по поверхности воды под действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем. 

Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/11/30/110735.html
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