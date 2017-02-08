Новости фото с rusyf.ru Андрей Баляйкин и Никита Соколов победили в финале Кубка России по сноукайтингу Кубок "Плещеево озеро" и финал Кубка Росси по сноукайтингу состоялись в Переславском районе Ярославской области.



В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Костромы, Ярославля, Петрозаводска.



Чемпионский титул в классе "сноукайтинг курс-рейс - лыжи" завоевал Андрей Балякин, выигравший восемь гонок и с учётом исключения двух худших результатов набравший восемь очков. На втором месте с 15 очками Никита Коданев, третьим с 25 очками финишировал Дмитрий Никуличев.



Победу в классе "сноукайтинг курс-рейс - доска" одержал Никита Соколов, набрав десять очков. Второе место с 16 очками у Геннадия Шелыганова, тройку с 24 очками замкнул Алексей Мандрико.



Лучшим среди любителей в классе "сноукайтинг любители - лыжи" стал Виктор Коленцев с восемью очками. Десять очков у Сергея Иванова, 13 - у Виктора Домантовича.



В классе "сноукайтинг любители - доска" тройку призёров составили Дмитрий Лукашов (6 очков), Виктория Ключникова (12) и Кирилл Чувикин (18).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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