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08.02.2017 23:00
фото с rusyf.ru
Андрей Баляйкин и Никита Соколов победили в финале Кубка России по сноукайтингу
Кубок "Плещеево озеро" и финал Кубка Росси по сноукайтингу состоялись в Переславском районе Ярославской области.

В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Костромы, Ярославля, Петрозаводска.

Чемпионский титул в классе "сноукайтинг курс-рейс - лыжи" завоевал Андрей Балякин, выигравший восемь гонок и с учётом исключения двух худших результатов набравший восемь очков. На втором месте с 15 очками Никита Коданев, третьим с 25 очками финишировал Дмитрий Никуличев.

Победу в классе "сноукайтинг курс-рейс - доска" одержал Никита Соколов, набрав десять очков. Второе место с 16 очками у Геннадия Шелыганова, тройку с 24 очками замкнул Алексей Мандрико.

Лучшим среди любителей в классе "сноукайтинг любители - лыжи" стал Виктор Коленцев с восемью очками. Десять очков у Сергея Иванова, 13 - у Виктора Домантовича.

В классе "сноукайтинг любители - доска" тройку призёров составили Дмитрий Лукашов (6 очков), Виктория Ключникова (12) и Кирилл Чувикин (18).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/08/110017.html
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