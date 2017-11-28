Фото Федерация спортивной акробатики России, Isabel Silva / www.ueg.org и www.akrobatyka.rzeszow.pl

Сборная России успешно выступила на Чемпионате и Первенстве Европы по спортивной акробатике

Российские спортсмены успешно выступили на Чемпионате и Первенстве Европы по спортивной акробатике, которые проходили в польском городе Жешов. В соревнованиях приняли участие более 250 сильнейших европейских спортсменов, которые боролись за призовые места в балансовых и динамических упражнениях, а также в многоборье.





На Чемпионате Европы среди мужчин и женщин разыгрывалось 15 комплектов наград в многоборье и по упражнениям. Россияне выиграли 13 медалей: 11 золотых, одну серебряную и одну бронзовую. Завоевав по три «золота», абсолютными чемпионами Европы в двух упражнениях и многоборье стали Полина Пластинина, Ксения Загоскина и Дарья Чебуланка (женские тройки); Дарья Гурьева / Дарья Калинина (женские пары); Марина Чернова / Георгий Патарая (смешанная пара). Отметим, что в состязаниях смешанных пар россияне показали самый высокий результат за всю современную историю спортивной акробатики в многоборье – 92.240 балла. В соревнованиях мужских пар российский дуэт Игорь Мишев / Игорь Супрунов победил в многоборье и балансовом упражнении, а в темповом упражнении выиграл серебряные награды. Мужская четвёрка (Вадим Набиев, Александр Пчельников, Виктор Гречухин и Андрей Шкварок) стала бронзовым призёром Чемпионата Европы.





Российские юноши и девушки из 10 комплектов выиграли пять золотых и пять серебряных медалей, а юниоры и юниорки, разыграв 15 комплектов, собрали коллекцию из четырёх золотых и шести серебряных наград в многоборье и по упражнениям.





По материалам Министерства спорта РФ.



