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04.08.2017 10:09
"Московские драконы" и "Атом" стали призерами чемпионатов мира U13 и U24 по гребле на лодках Дракон
Во французском Дивон-ле-Бен завершились юношеский чемпионат мира для спортсменов 13 лет и молодежный чемпионат мира для спортсменов до 24 лет по гребле на лодках Дракон

Российские команды "Московские драконы" и "Атом" (Десногорск, Смоленская область) завоевали золотые и серебряные медали турнира. 

Московская команда завоевала золотые награды на дистанции 2000 метров senior B mixed, small boat и senior C open, small boat. А "Атом" из Смоленской области стал вторым на дистанции 2000 метров premier open, small boat и третьим на дистанции 500 метров premier open, small boat .

Города:
Девон-ле-Бен
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/08/04/110634.html
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