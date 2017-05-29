"Динамо-Казань" и "Динамо-Электросталь" победили в матчах мужского чемпионата России по хоккею на траве

Матчи пятого тура мужского чемпионата России по хоккею на траве среди команд суперлиги состоялись 26 и 27 мая в Казани, Екатеринбурге и Кулешовке.





Лидер турнира - "Динамо-Казань" принимал "Метрострой" из Санкт-Петербурга. В первом матче хозяева поля одержали крупную сухую победу - 5:0 (1:0). Голы: 1:0 - Николай Янкун (20, штрафной угловой), 2:0 - Павел Голубев (43, с пенальти), 3:0 - Антон Корнилов (47), 4:0 - Алексей Кузьмин (67, с пенальти), 5:0 - Павел Голубев (68).





Во второй игре казанцы вновь не оставили гостям шансов, сыграв ещё результативнее - 6:0 (2:0). Голы: 1:0 - Антон Корнилов (22), 2:0 - Антон Корнилов (34), 3:0 - Линар Фаттахов (44), 4:0 - Алексей Кузьмин (46), 5:0 - Антон Корнилов (55), 6:0 - Линар Фаттахов (64).





"Тана" из Азова принимала в Кулешовке московский клуб ЦСП "Крылатское". В первой встрече азовчане уступили со счётом 2:5 (1:3). Голы: 0:1 - Денис Объедков (5, с пенальти), 0:2 - Павел Плесецкий (10), 1:2 - Алексей Соболевский (18), 1:3 - Михаил Снегирёв (31), 1:4 - Павел Плесецкий (41), 2:4 - Алексей Елсуфьев (60, с пенальти), 2:5 - Павел Плесецкий (64).





На следующий день хозяева взяли реванш - 5:2 (2:1). Голы: 1:0 - Роман Сибаев (3), 2:0 - Александр Малейко (15), 2:1 - Александр Паляница (17), 2:2 - Павел Плесецкий (36), 3:2 - Константин Никитин (51, с пенальти), 4:2 - Денис Стариенко (56, штрафной угловой), 5:2 - Антон Бояринов (65).





В Екатеринбурге встречались местный клуб "Динамо-Строитель" и подмосковное "Динамо-Электросталь". В первом матче хозяева уступили со счётом 1:5 (1:3). Голы: 0:1 - Дмитрий Лаптев (7), 0:2 - Никита Дворецкий (11), 0:3 - Марат Хайруллин (19), 1:3 - Семён Матковский (30, штрафной угловой), 1:4 - Андрей Кураев (45), 1:5 - Марат Хайруллин (63).





Вторая встреча получилась более упорной, но и она завершилась поражением уральцев - 2:3 (2:2). Голы: 1:0 - Владислав Кудин (15), 1:1 - Дмитрий Азаров (18, штрафной угловой), 1:2 - Александр Жирков (19), 2:2 - Александр Лыков (27, с пенальти), 2:3 - Георгий Арусия (47, штрафной угловой).



