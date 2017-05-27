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27.05.2017 14:31
"Метрострой" и "Динамо-Электросталь" победили в матчах женского чемпионата России по хоккею на траве
Матчи пятого тура женского чемпионата России по хоккею на траве среди команд суперлиги состоялись 23 и 24 мая в Санкт-Петербурге, Электростали и Барнауле. 

Лидер турнира - "Метрострой" из Санкт-Петербурга принимал казанскую команду "Динамо-Гипронииавиапром". В первом матче хозяйки поля одержали победу со счётом 3:1 (3:0). Голы: 1:0 - Олеся Петрова (14), 2:0 - Екатерина Анципирович (18, штрафной угловой), 3:0 - Виктория Зеленова (23), 3:1 - Юлия Ашурова (70, штрафной угловой). 

Во второй встрече петербургский клуб вновь был сильнее - 4:2 (1:1). Голы: 0:1 - Эльза Губайдуллина (24), 1:1 - Екатерина Анципирович (26), 1:2 - Камилла Анварова (40), 2:2 - Виктория Зеленова (48), 3:2 - Виктория Зеленова (56), 4:2 - Мария Виктория Гранатто (59). 

Подмосковный клуб "Динамо-Электросталь" играл на домашней арене с "Дончанкой" из Волгодонска. В первой игре хозяйки нанесли соперницам сокрушительное поражение - 9:0 (5:0). Голы: 1:0 - Светлана Ерошина (8), 2:0 - Светлана Ерошина (17), 3:0 - Светлана Ерошина (19), 4:0 - Валерия Борисова (20, штрафной угловой), 5:0 - Валерия Борисова (35, штрафной угловой), 6:0 - Валерия Борисова (43, с пенальти), 7:0 - Валерия Борисова (44), 8:0 - Юлия Чеплыгина (52), 9:0 - Валерия Борисова (62). 

На следующий день подмосковные хоккеистки вновь победили всухую - 3:0 (0:0). Голы: 1:0 - Юлия Чеплыгина (42), 2:0 - Анна Голубева (48), 3:0 - Валерия Борисова (51).  

"Коммунальщик" из Барнаула принимал столичный клуб ЦСП "Крылатское". Основное время первого матча завершилось вничью - 3:3 (2:2). Голы: 0:1 - Богдана Садовая (1), 1:1 - Ирина Детюк (21), 2:1 - Анастасия Мирошникова (24), 2:2 - Юлия Сартакова (28), 2:3 - Богдана Садовая (44), 3:3 - Анастасия Мирошникова (54). 
В серии буллитов хозяйки были сильнее - 3:2. Буллиты: 0:1 - Юлия Сартакова, 1:1 - Анастасия Мирошникова, 1:1 - Алина Халимова, 2:1 - Анастасия Панфилова, 2:1 - Юлия Казакова, 3:1 - Наталья Мартемьянова, 3:2 - Богдана Садовая, 3:2 - Мария Гончарова, 3:2 - Александра Леонова. 

Во втором матче барнаульские хоккеистки потерпели поражение - 1:5 (1:3). Голы: 0:1 - Юлия Сартакова (1), 0:2 - Богдана Садовая (3), 0:3 - Маргарита Дрепенкина (6, штрафной угловой), 1:3 - Ирина Осипова (30), 1:4 - Юлия Казакова (39), 1:5 - Юлия Сартакова (40). 

Турнирное положение: "Метрострой" (Санкт-Петербург) - 27 очков (10 игр), ЦСП "Крылатское" (Москва) - 22(10), "Динамо-Электросталь" (Московская область) - 21(10), "Динамо-Гипронииавиапром" (Казань) - 12(10), "Дончанка" (Волгодонск) - 6(10), "Коммунальщик" (Барнаул) - 2(10). 
Города:
Барнаул, городской округ, Санкт-Петербург, Электросталь, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/27/110403.html
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