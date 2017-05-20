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20.05.2017 19:06
Казанские динамовцы дважды победили "Динамо-Электросталь" и упрочили лидерство в чемпионате России по хоккею на траве
Матчи восьмого тура мужского чемпионата России по хоккею на траве среди команд суперлиги состоялись в пятницу и субботу. 

Лидеры турнира - казанские динамовцы в центральном противостоянии тура принимали подмосковное "Динамо-Электросталь". В первом матче казанцы одержали победу со счётом 2:1 (1:1). Голы: 1:0 - Николай Янкун (26, штрафной угловой), 1:1 - Дмитрий Азаров (30, штрафной угловой), 2:1 - Алексей Майоров (60). 

Во второй встрече хоккеисты из столицы Татарстана вновь были сильнее - 3:2 (0:2). "Динамо-Казань" продолжает лидировать со стопроцентным результатом, хоккеисты из Электростали остались вторыми. 

"Тана" из Азова принимала в селе Кулешовка Ростовской области "Динамо-Строитель" из Екатеринбурга. Основное время первого матча завершилось вничью - 1:1 (1:1). Голы: 1:0 - Александр Малейко (18), 1:1 - Семён Матковский (25, штрафной угловой). В серии буллитов хозяева взяли второе очко - 2:1. 

На следующий день основные 70 минут вновь не выявили победителя - 2:2 (2:1). Голы: 1:0 - Сергей Спичковский (18), 1:1 - Михаил Редкозубов (25), 2:1 - Руслан Каримов (28), 2:2 - Евгений Вахмистров (55, штрафной угловой). В серии буллитов хозяева не оставили соперникам шансов - 3:0. "Тана" третья в турнирной таблице, "Динамо-Строитель" на четвёртом месте. 

В борьбе аутсайдеров "Метрострой" из Санкт-Петербурга играл на своём поле с московском клубом ЦСП "Крылатское". Первый матч питерцы выиграли - 3:2 (2:2). Голы: 0:1 - Сергей Большаков (17), 1:1 - Александр Радивинович (20, штрафной угловой), 2:1 - Александр Бойцов (22), 2:2 - Павел Плесецкий (31, штрафной угловой), 3:2 - Алексей Казанцев (54). 

Основное время второго матча не выявило победителя - 3:3 (2:1). Голы: 0:1 - Павел Плесецкий (23), 1:1 - Александр Бойцов (26), 2:1 - Александр Бойцов (35), 2:2 - Павел Плесецкий (59, штрафной угловой), 3:2 - Максим Бусоргин (64), 3:3 - Михаил Снегирёв (69). В серии буллитов, где каждой команде пришлось исполнить по девять попыток, верх взяли москвичи - 5:4. ЦСП "Крылатское" занимает пятое место, "Метрострой" замыкает таблицу.  

Турнирное положение: "Динамо-Казань" (Казань) - 24 очка (8 игр), "Динамо-Электросталь" (Московская область) - 16(8), "Тана" (Азов) - 10(8), "Динамо-Строитель" (Екатеринбург) - 6(6), ЦСП "Крылатское" (Москва) - 6(8), "Метрострой" (Санкт-Петербург) - 4(6). 
Города:
Казань, городской округ, Санкт-Петербург
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/20/110385.html
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