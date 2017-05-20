Казанские динамовцы дважды победили "Динамо-Электросталь" и упрочили лидерство в чемпионате России по хоккею на траве

Матчи восьмого тура мужского чемпионата России по хоккею на траве среди команд суперлиги состоялись в пятницу и субботу.





Лидеры турнира - казанские динамовцы в центральном противостоянии тура принимали подмосковное "Динамо-Электросталь". В первом матче казанцы одержали победу со счётом 2:1 (1:1). Голы: 1:0 - Николай Янкун (26, штрафной угловой), 1:1 - Дмитрий Азаров (30, штрафной угловой), 2:1 - Алексей Майоров (60).





Во второй встрече хоккеисты из столицы Татарстана вновь были сильнее - 3:2 (0:2). "Динамо-Казань" продолжает лидировать со стопроцентным результатом, хоккеисты из Электростали остались вторыми.





"Тана" из Азова принимала в селе Кулешовка Ростовской области "Динамо-Строитель" из Екатеринбурга. Основное время первого матча завершилось вничью - 1:1 (1:1). Голы: 1:0 - Александр Малейко (18), 1:1 - Семён Матковский (25, штрафной угловой). В серии буллитов хозяева взяли второе очко - 2:1.





На следующий день основные 70 минут вновь не выявили победителя - 2:2 (2:1). Голы: 1:0 - Сергей Спичковский (18), 1:1 - Михаил Редкозубов (25), 2:1 - Руслан Каримов (28), 2:2 - Евгений Вахмистров (55, штрафной угловой). В серии буллитов хозяева не оставили соперникам шансов - 3:0. "Тана" третья в турнирной таблице, "Динамо-Строитель" на четвёртом месте.





В борьбе аутсайдеров "Метрострой" из Санкт-Петербурга играл на своём поле с московском клубом ЦСП "Крылатское". Первый матч питерцы выиграли - 3:2 (2:2). Голы: 0:1 - Сергей Большаков (17), 1:1 - Александр Радивинович (20, штрафной угловой), 2:1 - Александр Бойцов (22), 2:2 - Павел Плесецкий (31, штрафной угловой), 3:2 - Алексей Казанцев (54).





Основное время второго матча не выявило победителя - 3:3 (2:1). Голы: 0:1 - Павел Плесецкий (23), 1:1 - Александр Бойцов (26), 2:1 - Александр Бойцов (35), 2:2 - Павел Плесецкий (59, штрафной угловой), 3:2 - Максим Бусоргин (64), 3:3 - Михаил Снегирёв (69). В серии буллитов, где каждой команде пришлось исполнить по девять попыток, верх взяли москвичи - 5:4. ЦСП "Крылатское" занимает пятое место, "Метрострой" замыкает таблицу.



