Новости ЦСП "Крылатское" и "Динамо-ГАП" одержали победы, "Метрострой" потерпел первое поражение в чемпионате России по хоккею на траве Матчи четвёртого тура женского чемпионата России по хоккею на траве среди команд суперлиги состоялись во вторник и среду в Санкт-Петербурге, Барнауле и Волгодонске.

Петербургский "Метрострой" принимал "Динамо-Электросталь". Питерские хоккеистки, лидирующие в турнире, потерпели во вторник первое поражение - 2:4 (1:1). Голы: 0:1 - Валерия Борисова (15), 1:1 - Елизавета Дианова (24), 1:2 - Алёна Дягилева (42), 1:3 - Валерия Борисова (49), 2:3 - Мария Виктория Гранатто (53, штрафной угловой), 2:4 - Валерия Борисова (70).

В повторной встрече хоккеистки "Метростроя" взяли реванш, одержав победу - 3:2 (2:1). Голы: 0:1 - Светлана Ерошина (5), 1:1 - Марина Фёдорова (13), 2:1 - Екатерина Анципирович (15), 2:2 - Светлана Ерошина (43), 3:2 - Марина Фёдорова (48).

"Коммунальщик" из Барнаула играл на своём поле с казанской командой "Динамо-Гипронииавиапром". В первом матче хозяйки поля потерпели поражение - 2:5 (0:3). Голы: 0:1 - Елена Кириллова (2), 0:2 - Евгения Сорокина (12), 0:3 - Елена Кириллова (15), 0:4 - Елена Кириллова (47), 0:5 - Елена Кириллова (49), 1:5 - Ксения Свеженцева (54, с пенальти), 2:5 - Ксения Свеженцева (59).

Вторую встречу сибирячки проиграли всухую - 0:5 (0:2). Голы: 0:1 - Наталья Милкова (18, штрафной угловой), 0:2 - Наталья Милкова (35, штрафной угловой), 0:3 - Мария Бордолимова (58), 0:4 - Евгения Сорокина (65), 0:5 - Евгения Сорокина (68, штрафной угловой).

В Волгодонске играли местная "Дончанка" и московская команда ЦСП "Крылатское". В первом матче хоккеистки из Ростовской области потерпели крупное поражение - 0:5 (0:3). Голы: 0:1 - Галина Тимшина (18, штрафной угловой), 0:2 - Юлия Сартакова (27), 0:3 - Юлия Казакова (29), 0:4 - Богдана Садовая (43, штрафной угловой), 0:5 - Богдана Садовая (54).

На следующий день хозяйки поля вновь проиграли - 2:3 (0:1). Голы: 0:1 - Юлия Казакова (5), 1:1 - Мария Дёмина (41), 1:2 - Маргарита Дрепенкина (43, штрафной угловой), 1:3 - Богдана Садовая (66, штрафной угловой), 2:3 - Светлана Береговая (68, штрафной угловой).

Турнирное положение: "Метрострой" (Санкт-Петербург) - 21 очко (8 игр), ЦСП "Крылатское" (Москва) - 18(8), "Динамо-Электросталь" (Московская область) - 15(8), "Динамо-Гипронииавиапром" (Казань) - 12(8), "Дончанка" (Волгодонск) - 6(8), "Коммунальщик" (Барнаул) - 0(8). Санкт-Петербург, Волгодонск, Барнаул, городской округ Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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