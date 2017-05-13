Новости "Динамо-Казань" единолично лидирует в мужском чемпионате России по хоккею на траве Матчи третьего тура мужского чемпионата России по хоккею на траве среди команд суперлиги проходили в пятницу и субботу в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве.

"Метрострой" из Санкт-Петербурга принимал "Тану" из Азова. В первом матче хозяева поля уступили в упорной борьбе - 3:4 (3:2). Голы: 1:0 - Александр Радивинович (17, штрафной угловой), 1:1 - Алексей Елсуфьев (19, с пенальти), 1:2 - Сергей Спичковский (21), 2:2 - Алексей Казанцев (33), 3:2 - Александр Бойцов (34, с пенальти), 3:3 - Сергей Спичковский (53, штрафной угловой), 3:4 - Денис Стариенко (66, штрафной угловой).

В повторной встрече петербургский клуб потерпел крупное поражение - 2:7 (1:5). Голы: 1:0 - Алексей Казанцев (13), 1:1 - Сергей Спичковский (14, штрафной угловой), 1:2 - Алексей Елсуфьев (18, с пенальти), 1:3 - Алексей Соболевский (26), 1:4 - Руслан Каримов (30, штрафной угловой), 1:5 - Роман Сибаев (32, штрафной угловой), 1:6 - Роман Сибаев (38), 1:7 - Роман Сибаев (41), 2:7 - Амир Акунеев (67).

В Екатеринбурге встречались местный клуб "Динамо-Строитель" и "Динамо-Казань" из столицы Татарстана. В первом матче хозяева поля уступили с минимальным счётом - 0:1 (0:0). Гол: 0:1 - Николай Янкун (59, штрафной угловой).

На следующий день уральцы вновь не справились с действующими чемпионами страны - 2:5 (1:1). Голы: 0:1 - Николай Янкун (11, штрафной угловой), 1:1 - Артур Надыршин (19), 1:2 - Алмаз Курбанов (39, с пенальти), 1:3 - Линар Фаттахов (52), 1:4 - Николай Янкун (56, штрафной угловой), 1:5 - Николай Камаров (58), 2:5 - Семён Матковский (67, штрафной угловой).

В столице играли ЦСП "Крылатское" и подмосковное "Динамо-Электросталь". В первом матче москвичи потерпели поражение - 1:4 (0:3). Голы: 0:1 - Дмитрий Азаров (16, штрафной угловой), 0:2 - Дмитрий Азаров (18, штрафной угловой), 0:3 - Георгий Арусия (28, штрафной угловой), 0:4 - Сергей Лепёшкин (57), 1:4 - Павел Плесецкий (61, штрафной угловой).

Основное время второго матча закончилось вничью - 5:5. В серии буллитов столичные хоккеисты были точнее - 3:2.

Турнирное положение: "Динамо-Казань" (Казань) - 18 очков (6 игр), "Динамо-Элетросталь" (Московская область) - 16(6), "Тана" (Азов) - 6(6), "Динамо-Строиталь" (Екатеринбург) - 4(4), ЦСП "Крылатское" (Москва) - 4(6), "Метрострой" (Санкт-Петербург) - 0(4). Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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