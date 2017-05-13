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13.05.2017 23:06
фото с matchplus.ru
"Метрострой" идёт без потерь в женском чемпионате России по хоккею на траве
Матчи третьего тура женского чемпионата России по хоккею на траве проходили в четверг и пятницу в Санкт-Петербурге, Казани и Электростали. 

"Метрострой" из Санкт-Петербурга принимал "Дончанку" из Волгодонска. В первом матче хозяйки поля одержали победу со счётом 3:0 (2:0). Голы: 1:0 - Мария Виктория Гранатто (2), 2:0 - Виктория Зеленова (12, штрафной угловой), 3:0 - Марина Фёдорова (47). 

Во второй встрече петербургские хоккеистки вновь были сильнее - 5:0 (4:0). Голы: 1:0 - Мария Виктория Гранатто (5), 2:0 - Тамара Иванова (24, штрафной угловой), 3:0 - Виктория Зеленова (25), 4:0 - Марина Фёдорова (34), 5:0 - Виктория Зеленова (42). 

Казанская команда "Динамо-Гипронииавиапром" встречалась на своём поле с московским клубом ЦСП "Крылатское". В первом матче хозяйки поля потерпели поражение со счётом 2:3 (2:0). Голы: 1:0 - Камилла Анварова (22), Евгения Сорокина (25, штрафной угловой), 2:1 - Богдана Садовая (42, штрафной угловой), 2:2 - Богдана Садовая (53, штрафной угловой), 2:3 - Богдана Садовая (65, штрафной угловой). 

На следующий день хоккеистки из столицы Татарстана вновь уступили - 2:3 (1:2). Голы: 0:1 - Богдана Садовая (2, штрафной угловой), 1:1 - Евгения Сорокина (5), 1:2 - Богдана Садовая (16, штрафной угловой), 1:3 - Юлия Казакова (52, штрафной угловой), 2:3 - Юлия Ашурова (65). 

Подмосковное "Динамо-Электросталь" проводило домашние матчи с "Коммунальщиком" из Барнаула. В первой встрече хозяйки поля одержали убедительную победу - 6:2 (3:1). Голы: 1:0 - Светлана Ерошина (4), 1:1 - Анастасия Панфилова (7), 2:1 - Алёна Дягилева (33), 3:1 - Валерия Борисова (34), 3:2 - Дарья Соснина (62), 4:2 - Анастасия Колпакова (65), 5:2 - Анна Голубева (68, штрафной угловой), 6:2 - Анна Голубева (70, штрафной угловой). 

Во второй игре подмосковные хоккеистки с трудом взяли три очка - 3:2 (3:1). Голы: 1:0 - Юлия Чеплыгина (13), 1:1 - Ирина Детюк (18), 2:1 - Валерия Борисова (25, штрафной угловой), 3:1 - Валерия Борисова (27, штрафной угловой), 3:2 - Анастасия Мирошникова (58, штрафной угловой). 

Турнирное положение: "Метрострой" (Санкт-Петербург) - 18 очков (6 игр), ЦСП "Крылатское" (Москва) - 12(6), "Динамо-Электросталь" (Московская область) - 12(6), "Динамо-Гипронииавиапром" (Казань) - 6(6), "Дончанка" (Волгодонск) - 6(6), "Коммунальщик" (Барнаул) - 0(6). 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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