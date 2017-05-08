Новости "Метрострой", ЦСП "Крылатское" и "Динамо-ГАП" победили в матчах женского чемпионата России по хоккею на траве Матчи второго тура женского чемпионата России по хоккею на траве среди команд суперлиги состоялись 4 и 5 мая в Санкт-Петербурге, Москве и Волгодонске.

Петербургский "Метрострой" принимал "Коммунальщик" из Барнаула. В первом матче хозяйки поля одержали победу со счётом 3:2 (2:0). Голы - 1:0 - Марина Фёдорова (9), 2:0 - Екатерина Анципирович (17), 2:1 - Анастасия Мирошникова (42), 2:2 - Анастасия Мирошникова (44), 3:2 - Екатерина Анципирович (67, штрафной угловой).

На следующий день петербургский клуб вновь был сильнее - 2:0 (2:0). Голы - 1:0 - Виктория Зеленова (10), 2:0 - Марина Фёдорова (35).

Московский клуб ЦСП "Крылатское" играл на своём поле с подмосковной командой "Динамо-Электросталь". Первый матч москвичи выиграли со счётом 5:3 (3:2). Голы - 0:1 - Евгения Усатых (5), 0:2 - Евгения Усатых (9), 1:2 - Богдана Садовая (22, штрафной угловой), 2:2 - Алёна Халмуратова (28), 3:2 - Богдана Садовая (31, с пенальти), 4:2 - Богдана Садовая (50, штрафной угловой), 4:3 - Валерия Борисова (54), 5:3 - Алёна Халмуратова (62, штрафной угловой).

Вторая встреча также закончилась победой хозяек поля - 6:1 (3:0). Голы - 1:0 - Богдана Садовая (7), 2:0 - Богдана Садовая (23), 3:0 - Юлия Казакова (33), 4:0 - Богдана Садовая (56, штрафной угловой), 4:1 - Ирина Кузьмина (60), 5:1 - Богдана Садовая (68), 6:1 - Алёна Халмуратова (69).

"Дончанка" из Волгодонска принимала "Динамо-Гипронииавиапром" из Казани и в первой встрече уступила - 1:5 (0:1). Голы - 0:1 - Яна Тыртышная (27, штрафной угловой), 0:2 - Камилла Анварова (40, штрафной угловой), 0:3 - Евгения Сорокина (46, штрафной угловой), 0:4 - Евгения Сорокина (51), 1:4 - Светлана Береговая (65, штрафной угловой), 1:5 - Камилла Анварова (67).

Во второй игре хозяйки поля вновь потерпели поражение - 1:2 (0:1). Голы - 0:1 - Яна Тыртышная (14, штрафной угловой), 1:1 - Светлана Береговая (44, штрафной угловой), 1:2 - Камилла Анварова (64, с пенальти).

Турнирное положение: "Метрострой" (Санкт-Петербург) - 12 очков (4 игры), ЦСП "Крылатское" (Москва) - 6(4), "Динамо-Гипронииавиапром" (Казань) - 6(4), "Дончанка" (Волгодонск) - 6(4), "Динамо-Электросталь" (Московская область) - 6(4), "Коммунальщик" (Барнаул) - 6(4). Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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