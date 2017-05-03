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03.05.2017 22:46
"Динамо-Электросталь", "Дончанка" и "Метрострой" победили на старте женского чемпионата России по хоккею на траве
Чемпионат России по хоккею на траве среди женских команд стартовал 28-29 апреля. 

"Дончанка" из Волгодонска принимала "Коммунальщик" из Барнаула. В первом матче хозяйки поля взяли верх с минимальным счётом - 1:0 (1:0). Гол: 1:0 - Алина Краснопёрова (6, штрафной угловой). 

Во второй встрече "Дончанка" вновь победила 3:0 (1:0). Голы: 1:0 - Ольга Калинченко (29, штрафной угловой), 2:0 - Анна Егорова (46, штрафной угловой), 3:0 - Виктория Чепурнова (48). 

Казанский клуб "Динамо-Гипронииавиапром" принимал подмосковное "Динамо-Электросталь". В первой встрече хозяйки поля уступили со счётом 3:6 (0:3). Голы: 0:1 - Евгения Усатых (6, штрафной угловой), 0:2 - Ксения Королёва (26), 0:3 - Евгения Усатых (30), 0:4 - Антонина Левашова (52, штрафной угловой), 1:4 - Мария Бордолимова (53), 2:4 - Юлия Ашурова (54, с пенальти), 2:5 - Светлана Ерошина (60), 3:5 - Мария Бордолимова (64, штрафной угловой), 3:6 - Анна Голубева (67). 

На следующий день хоккеистки из столицы Татарстана вновь потерпели поражение - 3:4 (0:4). Голы: 0:1 - Светлана Ерошина (10), 0:2 - Валерия Борисова (14), 0:3 - Валерия Борисова (16), 0:4 - Светлана Ерошина (23), 1:4 - Елена Кириллова (46), 2:4 - Елена Кириллова (61), 3:4 - Камилла Анварова (69). 

Столичный клуб ЦСП "Крылатское" играл на своём поле с "Метростроем" из Санкт-Петербурга. В первом матче москвички потерпели поражение со счётом 3:4 (1:3). Голы: 0:1 - Виктория Гранатто Мария (3), 0:2 - Марина Фёдорова (11), 1:2 - Юлия Фролова (20), 1:3 - Марина Фёдорова (33), 2:3 - Богдана Садовая (44), 3:3 - Богдана Садовая (55), 3:4 - Олеся Петрова (60, штрафной угловой). 

На следующий день столичные хоккеистки ещё раз уступили - 1:3 (0:0). Голы: 0:1 - Екатерина Анципирович (48), 0:2 - Марина Фёдорова (52), 0:3 - Виктория Гранатто Мария (56), 1:3 - Богдана Садовая (62, штрафной угловой). 

Шесть команд до 10 сентября сыграют между собой в четыре круга (по два спаренных матча дома и в гостях). 
 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/03/110319.html
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