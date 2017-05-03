Новости "Динамо-Казань" и "Динамо-Электросталь" упрочили лидирующие позиции в мужском чемпионате России по хоккею на траве Шесть матчей чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд состоялись в воскресенье и понедельник в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Московский клуб ЦСП "Крылатское" принимал "Динамо-Строитель" из Екатеринбурга. В первой встрече москвичи уступили со счётом 1:2 (0:2). Голы: 0:1 - Александр Лыков (17), 0:2 - Михаил Редкозубов (28), 1:2 - Алексей Васильев (50).

Во второй игре основное время закончилось вничью - 4:4 (1:1). Голы: 1:0 - Павел Плесецкий (1, штрафной угловой), 1:1 - Артур Надыршин (26), 2:1 - Денис Объедков (38, штрафной угловой), 2:2 - Олег Котков (41), 3:2 - Павел Плесецкий (53), 3:3 - Олег Котков (56), 4:3 - Михаил Снегирёв (64), 4:4 - Семён Матковский (70, штрафной угловой). В серии буллитов москвичи победили - 4:2. Буллиты: 1:0 - Александр Паляница, 1:0 - Александр Агафонцев, 2:0 - Сергей Большаков, 2:1 - Артём Борисов, 2:1 - Павел Плесецкий, 2:1 - Евгений Вахмистров, 3:1 - Дмитрий Железняков, 3:2 - Михаил Леонтьев, 4:2 - Павел Яхно.

"Метрострой" из Санкт-Петербурга играл на домашней арене с подмосковным клубом "Динамо-Электросталь". В первом матче питерцы потерпели сокрушительное поражение - 0:7 (0:4). Голы: 0:1 - Марат Хайруллин (7), 0:2 - Сергей Лепёшкин (23), 0:3 - Дмитрий Лаптев (25), 0:4 - Дмитрий Лаптев (30), 0:5 - Андрей Кураев (47), 0:6 - Георгий Арусия (62, штрафной угловой), 0:7 - Георгий Арусия (69).

Во второй встрече хозяева вновь уступили - 2:5 (1:1). Голы: 0:1 - Андрей Кураев (21), 1:1 - Александр Бойцов (27, штрафной угловой), 2:1 - Александр Бойцов (37), 2:2 - Михаил Проскуряков (45, штрафной угловой), 2:3 - Георгий Арусия (62, штрафной угловой), 2:4 - Андрей Кураев (66), 2:5 - Сергей Лепёшкин (69).

"Динамо-Казань" принимало "Тану" из Азова. В первом матче хозяева одержали крупную победу - 5:0 (5:0). Голы: 1:0 - Николай Янкун (10, штрафной угловой), 2:0 - Линар Фаттахов (12), 3:0 - Николай Комаров (15), 4:0 - Алмаз Курбанов (21, штрафной угловой), 5:0 - Ильфат Замалутдинов (30).

На следующий день казанцы разгромили гостей со счётом 7:0 (2:0). Голы: 1:0 - Владислав Лебедь (12), 2:0 - Андрей Исаев (17, штрафной угловой), 3:0 - Павел Голубев (38), 4:0 - Андрей Семёнов (45), 5:0 - Николай Комаров (55), 6:0 - Алмаз Курбанов (59, штрафной угловой), 7:0 - Линар Фаттахов (60).

Турнирное положение: "Динамо-Казань" (Казань) - 12 очков (4 игры), "Динамо-Электросталь" (Московская область) - 12(4), "Динамо-Строитель" (Екатеринбург) - 4(2), ЦСП "Крылатское" (Москва) - 2(4), "Метрострой" (Санкт-Петербург) - 0(2), "Тана" (Азов) - 0(4). Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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