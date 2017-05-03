На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Хоккей на траве
Шахматы
Гандбол
Мини-футбол
Водное поло
Автомобильный спорт
Теннис настольный
Фехтование
Хоккей с мячом (бенди)
Бадминтон
Стрелковый спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Хоккей на траве
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
03.05.2017 22:44
"Динамо-Казань" и "Динамо-Электросталь" упрочили лидирующие позиции в мужском чемпионате России по хоккею на траве
Шесть матчей чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд состоялись в воскресенье и понедельник в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. 

Московский клуб ЦСП "Крылатское" принимал "Динамо-Строитель" из Екатеринбурга. В первой встрече москвичи уступили со счётом 1:2 (0:2). Голы: 0:1 - Александр Лыков (17), 0:2 - Михаил Редкозубов (28), 1:2 - Алексей Васильев (50). 

Во второй игре основное время закончилось вничью - 4:4 (1:1). Голы: 1:0 - Павел Плесецкий (1, штрафной угловой), 1:1 - Артур Надыршин (26), 2:1 - Денис Объедков (38, штрафной угловой), 2:2 - Олег Котков (41), 3:2 - Павел Плесецкий (53), 3:3 - Олег Котков (56), 4:3 - Михаил Снегирёв (64), 4:4 - Семён Матковский (70, штрафной угловой). В серии буллитов москвичи победили - 4:2. Буллиты: 1:0 - Александр Паляница, 1:0 - Александр Агафонцев, 2:0 - Сергей Большаков, 2:1 - Артём Борисов, 2:1 - Павел Плесецкий, 2:1 - Евгений Вахмистров, 3:1 - Дмитрий Железняков, 3:2 - Михаил Леонтьев, 4:2 - Павел Яхно. 

"Метрострой" из Санкт-Петербурга играл на домашней арене с подмосковным клубом "Динамо-Электросталь". В первом матче питерцы потерпели сокрушительное поражение - 0:7 (0:4). Голы: 0:1 - Марат Хайруллин (7), 0:2 - Сергей Лепёшкин (23), 0:3 - Дмитрий Лаптев (25), 0:4 - Дмитрий Лаптев (30), 0:5 - Андрей Кураев (47), 0:6 - Георгий Арусия (62, штрафной угловой), 0:7 - Георгий Арусия (69). 

Во второй встрече хозяева вновь уступили - 2:5 (1:1). Голы: 0:1 - Андрей Кураев (21), 1:1 - Александр Бойцов (27, штрафной угловой), 2:1 - Александр Бойцов (37), 2:2 - Михаил Проскуряков (45, штрафной угловой), 2:3 - Георгий Арусия (62, штрафной угловой), 2:4 - Андрей Кураев (66), 2:5 - Сергей Лепёшкин (69). 

"Динамо-Казань" принимало "Тану" из Азова. В первом матче хозяева одержали крупную победу - 5:0 (5:0). Голы: 1:0 - Николай Янкун (10, штрафной угловой), 2:0 - Линар Фаттахов (12), 3:0 - Николай Комаров (15), 4:0 - Алмаз Курбанов (21, штрафной угловой), 5:0 - Ильфат Замалутдинов (30). 

На следующий день казанцы разгромили гостей со счётом 7:0 (2:0). Голы: 1:0 - Владислав Лебедь (12), 2:0 - Андрей Исаев (17, штрафной угловой), 3:0 - Павел Голубев (38), 4:0 - Андрей Семёнов (45), 5:0 - Николай Комаров (55), 6:0 - Алмаз Курбанов (59, штрафной угловой), 7:0 - Линар Фаттахов (60). 

Турнирное положение: "Динамо-Казань" (Казань) - 12 очков (4 игры), "Динамо-Электросталь" (Московская область) - 12(4), "Динамо-Строитель" (Екатеринбург) - 4(2), ЦСП "Крылатское" (Москва) - 2(4), "Метрострой" (Санкт-Петербург) - 0(2), "Тана" (Азов) - 0(4). 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/03/110318.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
03.05.2017 22:46
"Динамо-Электросталь", "Дончанка" и "Метрострой" победили на старте женского чемпионата России по хоккею на траве
03.05.2017 22:44
"Динамо-Казань" и "Динамо-Электросталь" упрочили лидирующие позиции в мужском чемпионате России по хоккею на траве
27.04.2017 23:31
"Динамо-Казань" и "Динамо-Электросталь" одержали победы на старте мужского чемпионата России по хоккею на траве
27.04.2017 20:16
ЦСП "Крылатское" - девятикратный обладатель Кубка России по хоккею на траве среди женских команд
06.04.2017 22:01
Мужская сборная России по хоккею на траве заняла четвёртое место на втором этапе и завершила борьбу в Мировой лиге
15.02.2017 21:22
Женская сборная России заняла шестое место на втором этапе Мировой лиги по хоккею на траве
19.10.2016 21:23
"Динамо-Строитель" - бронзовый призёр чемпионата России по хоккею на траве
Все новости
Сюжеты
В мире. Олимпиада в Лондоне 2012
В мире. Первые юношеские Олимпийские игры. Сингапур-2010
В мире. Финансы и спорт
В мире. XXIX Олимпийские Игры в Пекине
В России. Всемирная Летняя Универсиада. Казань 2013.
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
25.08.2008 20:02
Фото. Пекин 2008. Хоккей на траве
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 