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27.04.2017 23:31
"Динамо-Казань" и "Динамо-Электросталь" одержали победы на старте мужского чемпионата России по хоккею на траве
Матчами в Казани и Кулешовке (Ростовская область) 23-24 апреля стартовал мужской чемпионат России по хоккею на траве среди команд суперлиги. 

В турнире принимают участие шесть команд: "Динамо-Казань" (Казань), "Динамо-Электросталь" (Московская область), ЦСП "Крылатское" (Москва), "Динамо-Строитель" (Екатеринбург),  "Метрострой" (Санкт-Петербург) и "Тана" (Азов). Регулярный чемпионат, проходящий в четыре круга, завершится 12 сентября. Полуфинальные матчи пройдут 17 и 21 сентября, финалы за золотые и бронзовые медали - 26 и 30 сентября. 

В первом туре действующие чемпионы страны - хоккеисты клуба "Динамо-Казань" принимали ЦСП "Крылатское" из Москвы. В первой встрече казанцы одержали победу со счётом 6:3 (1:1). Голы: 1:0 - Николай Янкун (13, штрафной угловой), 1:1 - Денис Объедков (25, штрафной угловой), 1:2 - Павел Плесецкий (36), 2:2 - Денис Щипачёв (44, штрафной угловой), 3:2 - Николай Янкун (55, штрафной угловой), 3:3 - Сергей Большаков (57), 4:3 - Линар Фаттахов (66), 5:3 - Алексей Майоров (67), 6:3 - Алексей Майоров (70). 

На следующий день хозяева вновь добились победы - 4:1 (2:0). Голы: 1:0 - Линар Фаттахов (6), 2:0 - Алексей Майоров (13), 2:1 - Дмитрий Железняков (42), 3:1 - Антон Корнилов (45, штрафной угловой), 4:1 - Андрей Семёнов (53). 

"Тана" из Азова принимала в Кулешовке столичный клуб ЦСП "Крылатское". В первой встрече хозяева потерпели поражение со счётом 1:3 (1:2). Голы: 1:0 - Денис Стариенко (5), 1:1 - Андрей Кураев (15), 1:2 - Марат Хайруллин (34), 1:3 - Андрей Кураев (70). 

Во второй игре команда из Ростовской области вновь уступила - 2:5 (0:3). Голы: 0:1 - Дмитрий Азаров (3, штрафной угловой), 0:2 - Андрей Кураев (27, штрафной угловой), 0:3 - Михаил Проскуряков (28, с пенальти), 1:3 - Руслан Каримов (43), 1:4 - Михаил Проскуряков (58, штрафной угловой), 2:4 - Давид Гаспарян (63), 2:5 - Михаил Проскуряков (66, штрафной угловой). 

"Метрострой" и "Динамо-Строитель" начнут чемпионат очными встречами в Санкт-Петербурге 30 апреля и 1 мая.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/27/110302.html
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