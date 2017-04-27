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27.04.2017 20:16
ЦСП "Крылатское" - девятикратный обладатель Кубка России по хоккею на траве среди женских команд
Розыгрыш Кубка России по хоккею на траве среди женских команд состоялся с 19 по 25 апреля в Волгодонске. 

В турнире принимали участие пять команд: ЦСП "Крылатское" (Москва), "Метрострой" (Санкт-Петербург), "Коммунальщик" (Барнаул), "Динамо-Электросталь" (Электросталь) и "Дончанка" (Волгодонск). 

На предварительном этапе команды сыграли между собой в один круг.  

Итоги кругового турнира: ЦСП "Крылатское" (Москва) - 10 очков (4 игры), "Динамо-Электросталь" - 8(4), "Метрострой" (Санкт-Петербург) - 6(4), "Коммунальщик" (Барнаул) - 4(4), "Дончанка" (Волгодонск) - 0(4). 

В первом полуфинальном матче встречались "Динамо-Электросталь" и "Метрострой". Подмосковные хоккеистки одержали победу со счётом 5:1 (2:0). Голы: 1:0 - Евгения Усатых (14), 2:0 - Валерия Борисова (30), 3:0 - Ксения Королёва (40, штрафной угловой), 4:0 - Ирина Кузьмина (47), 5:0 - Светлана Ерошина (58), 5:1 - Марина Фёдорова (63). 

Во втором полуфинале сошлись ЦСП "Крылатское" и "Коммунальщик". Московские хоккеистки взяли верх - 5:2 (3:0). Голы: 1:0 - Богдана Садовая (7), 2:0 - Богдана Садовая (19), 3:0 - Юлия Казакова (29), 3:1 - Екатерина Черкасова (41, штрафной угловой), 3:2 - Ирина Осипова (43), 4:2 - Богдана Садовая (47, штрафной угловой), 5:2 - Юлия Казакова (68). 

В матче за третье место "Метрострой" одержал непростую победу над "Коммунальщиком" - 5:4 (2:1). Голы: 1:0 - Анастасия Мирошникова (6, штрафной угловой), 1:1 - Мария Виктория Гранатто (16), 2:1 - Марина Фёдорова (21), 2:2 - Ирина Осипова (47), 3:2 - Олеся Петрова (52), 4:2 - Мария Виктория Гранатто (59), 5:2 - Анастасия Мокот (62, штрафной угловой), 5:3 - Анастасия Мирошникова (68, штрафной угловой), 5:4 - Ксения Свеженцева (69, штрафной угловой). 

В финальном матче встретились "Динамо-Электросталь" - ЦСП "Крылатское". Основное время матча закончилось вничью - 3:3 (1:2). Голы: 0:1 - Антонина Левашова (9, штрафной угловой), 1:1 - Екатерина Шабурова (12), 1:2 - Юлия Казакова (17), 2:2 - Евгения Усатых (39), 3:2 - Валерия Борисова (41), 3:3 - Богдана Садовая (52, штрафной угловой). Были назначены послематчевые буллиты, где подмосковные хоккеистки уступили - 1:2. Серия буллитов: 0:0 - Варвара Серова, 0:1 - Юлия Сартакова, 0:1 - Ольга Шенцова, 0:2 - Юлия Казакова, 1:2 - Анастасия Колпакова, 1:2 - Богдана Садовая, 1:2 - Ксения Королёва. 

Таким образом, хоккеистки столичного клуба ЦСП "Крылатское" стали девятикратными обладательницами Кубка России.    
Города:
Волгодонск
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/27/110301.html
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