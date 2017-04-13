Никита Бедрин, фото с raf.su

Никита Бедрин стал серебряным призёром картинговой серии WSK Super Master Series

Финальный этап серии WSK Super Master Series по картингу прошёл на трассе Sarno в Италии.





Российский гонщик Никита Бедрин, лидировавший по сумме предыдущих этапов в классе 60MINI, уверенно выступил в квалификации, после чего завязалась упорная борьба между ним и итальянцем Габриэле Мини. Ко второму кругу Никита захватил лидерство, но на четвёртом круге попал в завал и откатился на пятое место. На последнем круге Мини вырвал победу, Бедрин стал серебряным призёром серии.



