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13.04.2017 23:31
Никита Бедрин, фото с raf.su
Никита Бедрин стал серебряным призёром картинговой серии WSK Super Master Series
Финальный этап серии WSK Super Master Series по картингу прошёл на трассе Sarno в Италии. 

Российский гонщик Никита Бедрин, лидировавший по сумме предыдущих этапов в классе 60MINI, уверенно выступил в квалификации, после чего завязалась упорная борьба между ним и итальянцем Габриэле Мини. Ко второму кругу Никита захватил лидерство, но на четвёртом круге попал в завал и откатился на пятое место. На последнем круге Мини вырвал победу, Бедрин стал серебряным призёром серии. 

Итоги WSK Super Master Series прокомментировал спортивный директор молодёжной программы SMP Racing Пётр Алёшин: "Мы очень довольны результатами наших картингистов в начале этого сезона. Особенно приятно второе место Никиты Бедрина в общем зачёте такой серьёзной серии. На сегодняшний день это лучший результат для наших картингистов в детской категории", - приводит слова Алёшина сайт Российской автомобильной федерации. 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/13/110254.html
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