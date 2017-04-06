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06.04.2017 22:01
Мужская сборная России по хоккею на траве заняла четвёртое место на втором этапе и завершила борьбу в Мировой лиге
Матчи второго раунда Мировой лиги по хоккею на траве среди мужских команд состоялись в Такаригуа (Тринидад и Тобаго). 

В стартовом матче сборная России играла с хозяевами турнира - командой Тринидада и Тобаго и одержала победу - 3:1 (1:1). Голы: 0:1 - Маркус Джеймс (3), 1:1 - Антон Корнилов (28), 2:1 - Денис Щипачёв (37, штрафной угловой), 3:1 - Марат Хайруллин (58). 

Во втором туре российские хоккеисты встречались с командой Японии и потерпели поражение со счётом 1:3 (0:3). Голы: 0:1 - Кента Танака (14), 0:2 - Кента Танака (15), 0:3 - Кентаро Фукуда (22), 1:3 - Александр Скиперский (54, штрафной угловой). 

На финише группового этапа наша команда встречалась со сборной Швейцарии и добилась успеха, победив - 4:1 (1:0). Голы: 1:0 - Николай Янкун (28), 2:0 - Денис Щипачёв (31, штрафной угловой), 3:0 - Семён Матковский (35, штрафной угловой), 3:1 - Ян Хёдль (44), 4:1 - Николай Янкун (45, штрафной угловой). 

Две победы позволили российским хоккеистам занять второе место в группе и выйти в четвертьфинал. В стартовом раунде плей-офф россияне встречались со сборной Чили и взяли верх со счётом 4:2 (3:0). Голы: 1:0 - Андрей Кураев (8), 2:0 - Марат Хайруллин (19), 3:0 - Александр Королёв (26), 4:0 - Ильфат Замалутдинов (32), 4:1 - Андрес Овалле (56), 4:2 - Пабло Пурселл (60, штрафной угловой). 

Таким образом, сборная России вышла в полуфинал, где её соперниками стали канадские хоккеисты. Наша команда потерпела поражение со счётом 1:4 (1:3). Голы: 1:0 - Марат Хайруллин (11), 1:1 - Марк Пеарсон (20, штрафной угловой), 1:2 - Скотт Таппер (26, штрафной угловой), 1:3 - Скотт Таппер (29, штрафной угловой), 1:4 - Марк Пеарсон (48). 

В матче за третье место российские хоккеисты встретились со сборной США. Основное время матча закончилось вничью - 2:2 (0:0). Голы: 1:0 - Николай Янкун (34, штрафной угловой), 1:1 - Пэт Харрис (45, штрафной угловой), 1:2 - Тайлер Сандин (47), 2:2 - Андрей Кураев (51). Судьба матча решалась в серии послематчевых буллитов, где точнее были американцы - 2:1. Обе команды реализовали свои вторые попытки из пяти предусмотренных регламентом: у россиян точен был Ильфат Замалутдинов, у американцев - Пол Сингх. Победным стал четвёртый буллит сборной США в исполнении Уильяма Холта. Антон Корнилов, Марат Хайруллин, Михаил Проскуряков и Николай Янкун переиграть вратаря соперников не смогли. 

Таким образом, сборная России заняла четвёртое место и не смогла выйти в третий раунд. Американцы продолжают борьбу за главный приз турнира вместе с финалистами - сборными Японии и Канады. Японцы стали победителями тринидадского этапа, выиграв решающий матч - 2:1. В матче за пятое место сборная Тринидада и Тобаго победила швейцарцев - 4:3. В матче за седьмое место чилийцы по пенальти одолели сборную Барбадоса - 3:1 (основное время - 0:0). 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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