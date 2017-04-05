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Спортсмены из Архангельской области завоевали семь из восьми золотых медалей первенства России по рэндзю

Первенство России по рэндзю проходило с 25 по 30 марта в Рыбинске (Ярославская область).





В четырёх возрастных группах среди юношей и девушек выступали 65 игроков из пяти регионов страны. Семь из восьми золотых медалей завоевали представители посёлка Подюга Архангельской области.





В самой старшей группе - до 26 лет победу одержал Роман Крючок из Архангельской области. Серебро завоевал Антон Голомарёв из Республики Саха, бронзу - Александр Ноговицин из Архангельской области. Лучшей в этой же группе среди девушек стала Анастасия Оборина из Архангельской области. Её землячка - Ольга Курдина финишировала второй, тройку призёров замкнула Екатерина Глибина из Ярославской области.





Все награды в группе до 21 года завоевали представители Архангельской области. Золото среди юниоров выиграл Денис Федотов, серебро - Данила Юсупмурзин, бронзу - Геннадий Понежин. Среди девушек первенствовала Дарья Стулова, серебряным призёром стала Кристина Стулова, бронзовым - Татьяна Прокопец.





Никита Дьячков из Архангельской области завоевал чемпионский титул среди юношей до 16 лет. Серебро - у москвича Ивана Данилина, бронзовым призёром стал Максим Метревели из Архангельской области. Золото и серебро в соревнованиях девушек завоевали спортсменки из Нижегородской области - Софья Толстогузова и Таисия Садова. Бронзу выиграла Владислава Вохтомина из Архангельской области.



