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05.04.2017 21:37
фото с shashki.info
Спортсмены из Архангельской области завоевали семь из восьми золотых медалей первенства России по рэндзю
Первенство России по рэндзю проходило с 25 по 30 марта в Рыбинске (Ярославская область). 

В четырёх возрастных группах среди юношей и девушек выступали 65 игроков из пяти регионов страны. Семь из восьми золотых медалей завоевали представители посёлка Подюга Архангельской области. 

В самой старшей группе - до 26 лет победу одержал Роман Крючок из Архангельской области. Серебро завоевал Антон Голомарёв из Республики Саха, бронзу - Александр Ноговицин из Архангельской области. Лучшей в этой же группе среди девушек стала Анастасия Оборина из Архангельской области. Её землячка - Ольга Курдина финишировала второй, тройку призёров замкнула Екатерина Глибина из Ярославской области. 

Все награды в группе до 21 года завоевали представители Архангельской области. Золото среди юниоров выиграл Денис Федотов, серебро - Данила Юсупмурзин, бронзу - Геннадий Понежин. Среди девушек первенствовала Дарья Стулова, серебряным призёром стала Кристина Стулова, бронзовым - Татьяна Прокопец. 

Никита Дьячков из Архангельской области завоевал чемпионский титул среди юношей до 16 лет. Серебро - у москвича Ивана Данилина, бронзовым призёром стал Максим Метревели из Архангельской области. Золото и серебро в соревнованиях девушек завоевали спортсменки из Нижегородской области - Софья Толстогузова и Таисия Садова. Бронзу выиграла Владислава Вохтомина из Архангельской области. 

В соревнованиях мальчиков до 12 лет победил Андрей Прокопьев из Архангельской области. Серебро и бронза - у его земляков Михаила Сидорова и Егора Стоянова. В турнире девочек золото и серебро завоевали представительницы Архангельской области - Дарья Юсупмурзина и Екатерина Порохина, бронзовым призёром стала Дарья Толстогузова из Нижегородской области, - сообщает сайт Федерации шашек России. 
Города:
РЫБИНСК ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/05/110224.html
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