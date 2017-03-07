рэндзю, фото с shashki.info

Павел Макаров, Анастасия Оборина и Кира Лашко победили в чемпионате России по рэндзю

25-й чемпионат России по рэндзю состоялся в Ярославле.





Чемпионом страны среди мужчин стал москвич Павел Макаров, набрав 12 очков из 15 возможных. Лишь по коэффициенту уступил ему Константин Никонов из Электростали, завоевавший серебряную награду. Бронзу выиграл Максим Карасёв из Нижнего Новгорода с 11 очками.





Четвёртым финишировал москвич Олег Федоркин (10.5), пятым - Павел Сальников из Санкт-Петербурга (9), шестым - москвич Дмитрий Епифанов (9), седьмым - Антон Голомарёв из Якутска (9), восьмым - Олег Семёнов из Подюги (7), девятым - москвич Иван Данилин (7), десятым - Денис Федотов из Подюги (7).





Первое место в женском турнире разделили Анастасия Оборина и Кира Лашко из Подюги (Архангельская область), набравшие по 10.5 очка из 11. Бронзовую награду завоевала их землячка Дарья Юсупмурзина с 7.5 очками.



