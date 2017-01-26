Новости фото с board-hockey.ru Максим Борисов выиграл третий этап и лидирует в общем зачёте чемпионата России по настольному хоккею Третий этап чемпионата России по настольному хоккею состоялся 22 января в Москве.



В первой четвертьфинальной серии Максим Борисов всухую обыграл Дмитрия Малыгина - 4:0 (6:1, 3:2, 6:1, 5:2). Александр Милорадов вырвал победу у Алексея Захарова - 4:3 (3:4 ОТ, 5:6 ОТ, 7:2, 2:4, 8:5, 4:1, 3:0). Никита Жолобов также в семиматчевой серии одолел Арсения Столярова - 4:3 (3:9, 4:3, 5:1, 1:8, 2:3 ОТ, 4:2, 4:2). Вениамин Герасимов взял верх над Сергеем Ивановым - 4:2 (1:6, 3:6, 2:1, 5:2, 4:2, 7:2).



В полуфинальной серии Максим Борисов был сильнее Вениамина Герасимова - 4:2 (3:4, 7:3, 2:4, 4:1, 3:2, 7:3). Вторую путёвку в финал завоевал Александр Милорадов, не оставив шансов Никите Жолобову - 4:0 (6:5 ОТ, 6:4, 5:2, 5:1).



В финальной серии Максим Борисов взял верх над Александром Милорадовым - 4:2 (6:7, 7:4, 9:2, 5:4 ОТ, 2:3, 3:2 ОТ).



Максим Борисов лидирует и в общем зачёте чемпионата, набрав после трёх этапов из пяти 345 очков. Александр Милорадов и Алексей Захаров имеют по 306 очков. Далее в десятке сильнейших Никита Жолобов (297), Алексей Титов (280), Арсений Столяров (276), Сергей Иванов (275), Денис Матвеев (264), Дмитрий Малыгин (258) и Дмитрий Петров (246), - сообщает сайт Федерации настольного хоккея России.

Москва Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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