Анастасия Войнова, фото n71.ru

Сборная России стала второй в общем зачете ЧЕ по велотреку

Российские велосипедисты заняли второе место в общем зачете Чемпионата Европы по велоспорту на треке, который проходил в минувшие выходные в болгарском Пловдиве. В копилке сборной России 13 медалей, пять из которых золотые, пять серебряные и три бронзовые.





Золото в составе сборной России на счету Дарьи Шмелевой (гит на 500 м с места), Анастасии Войновой (спринт), в мужской командной гонке победу одержали Никита Берсенев, Лев Гонов, Александр Евтушенко, Александр Дубченко, в командном спринте - Наталия Антонова, Анастасия Войнова, Дарья Шмелева, Екатерина Роговая и Павел Якушевский, Денис Дмитриев, Иван Гладышев, Александр Шарапов. Серебро завоевали Диана Климова/Мария Новолодская (мэдисон), Войнова (гит на 500 м с/м), Дмитриев (кейрин и спринт), Шмелева (спринт). Бронза на счету Гонова (индивидуальная гонка), Новолодской (омниум), Сергея Ростовцева (гонка с выбыванием).



