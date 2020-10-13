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13.10.2020 18:32
Как изменился онлайн покер за последние 10 лет
Онлайн покер пережил множество изменений за последнее десятилетие, которые сделали его более сложной игрой. Предлагаем вам ознакомиться с наиболее значимыми изменениями, произошедшими с этой всеми любимой игрой.

Все игроки больше не играют в общем пуле
Бывалые игроки в онлайн покер с грустью вспоминают те времена, когда игроки со всех стран мира играли в онлайн покер в общем пуле. Однако Черная пятница 2011 года в США положила конец такому интернациональному покеру, в тот день онлайн покер попал под запрет здесь.



Затем стали появляться отдельные резервации для игроков из определенных стран и регионов, например: PokerStars.es (Испания) и PokerStars.fr (Франция). Теперь в современных покер румах уже не встретишь представителей многих стран.

Упадок турниров Sit & Go
Когда на PokerStars и в других покерных комнатах появились лотерейные турниры Spin & Go, это привело к снижению популярности коротких турниров Sit & Go. Примечательно, что поначалу опытные игроки с усмешкой относились к этому новому формату, но, тем не менее, он быстро набрал популярность, особенно среди новичков и любителей.
В крупных покерных комнатах по-прежнему можно сыграть в короткие турниры Sit & Go, но в более мелких румах их популярность сошла на нет.

Twitch и все с ним связанное
Появление и развитие стриминговой платформы Twitch сделало покер похожим скорее на видеоигру, а не на азартное развлечение. Теперь Twitch стал крупнейшей обучающей и развлекательной площадкой для покера, а едва ли не каждый профессиональный игрок транслирует свои покерные сессии здесь.


Впрочем, в этом нет ничего плохого: возможно, стримерам удастся убедить правительства своих стран, что покер является игрой мастерства, чтобы легализовать его у себя.

Конец кэш игр с немыслимыми лимитами
Раньше любые игроки могли наблюдать кэш игры профессионалов с очень высокими лимитами, где размер пота достигал шестизначных или семизначных чисел. За такие банки боролись сильнейшие профессионалы мира, в том числе и Виктор Блум, Том Дван и Фил Айви.
На данный момент очень высокие лимиты кэш игр есть на GG покерок, но и им далеко до тех заоблачных банков – относительно скромные 1,000$/2,000$ с бай-ином от 100,000$ до 200,000$. 

Важность использования стороннего софта
Даже каких-то 6-8 лет назад регуляры могли играть в онлайн покер с высоким винрейтом без использования стороннего софта, однако сейчас же это практически невозможно. Почти каждый более или менее опытный игрок использует покерные трекеры и HUD и знает о вас чуть ли не все после нескольких десятков рук.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/10/13/111462.html
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13.10.2020 18:32
Как изменился онлайн покер за последние 10 лет
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