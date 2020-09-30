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30.09.2020 18:01
ПАОК – Краснодар: на кого ставят букмекеры?

Завершается раунд плей-офф за право сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов. Решающую встречу предстоит провести “Краснодару”. Подопечные Мусаева сыграют против греческого ПАОКа. Игра состоится 30 сентября, начнется в 22:00 по московскому времени. Первую встречу “Краснодар” выиграл 2:1.

 

Оценка предматчевой ситуации

 

Обе команды стремятся преодолеть последний этап квалификации. Групповой турнир главного клубного соревнования Старого Света — заветная мечта. Попадание гарантирует клубам получение порядка 20 миллионов евро, которые Лига чемпионов УЕФА обеспечивает участникам.

Поэтому соперники сфокусированы на предстоящем противостоянии. Результаты последних встреч подтверждают это. Клубы синхронно сыграли вничью против рядовых соперников. Причем оба наставника выставили резервные составы.

Та и другая команды обладают определенными кадровыми проблемами. Так, “Краснодар” покинул Стоцкий. Под вопросом участие Вандерсона, Берга. Атакующая линия “быков” заметно пострадала. ПАОК недосчитался Лео Матоса, Родриго. Как наставники смогут решить проблему кадрового дефицита? Ответ узнаем совсем скоро. А пока за счет ставок на футбол легко неплохо увеличить собственные активы. Команды приблизительно равны, поэтому большого разрыва в счете быть не должно.

 

 

Расклады букмекеров

 

Букмекеры также внимательно следят за российско-греческим противостоянием. Букмекерская контора Мелбет https://betauth.com/melbet/ видит фаворитом именно ПАОК, оценивая победу греческого клуба коэффициентом 2,184. Триумф “Краснодара” произойдет с вероятностью 3,22. 

Компания предлагает много интересных исходов. Среди них есть классические 1X/X2. Прогноз того, что греки не проиграют, оценивается котировкой 1,35. Аналогичный исход для “Краснодара” — 1,69.

Melbet подготовил специальную линию на выход в групповой этап турнира. Следует напомнить, что при определенных раскладах “Краснодар” сможет попасть в основную сетку ЛЧ даже проиграв предстоящий матч. Только поражение допускается в 1 гол, причем сами “быки” должны забить 2. Т. е. “Краснодар” пройдет дальше, проиграв 3:2, 4:3, 5:4. Любая ничья или победа позволяют пройти последний этап отбора.

Греческий клуб устраивает либо победа 1:0 или любой другой триумф с разницей в 2+ более мяча. Поэтому букмекер видит общим фаворитом дуэли именно “Краснодар”. Проход “быков” дальше оценивается коэффициентом 1,5, общий триумф ПАОКа — 2,5444.

Среди других популярных ставок на футбол, которые принимает представленный букмекер, выделяются:

·         тоталы (индивидуальные, командные);

·         форы (для каждой из команд);

·         гандикапы.

Поэтому можно неплохо заработать, предсказав исход предстоящей встречи.

 

Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/09/30/111456.html
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