Павел Муратов, фото РСБИ

Российские спортсмены завоевали 8 медалей на чемпионате мира по ушу

Сборная России выиграла 8 наград чемпионата мира по ушу, который проходил с 17 по 24 октября в Шанхае. В соревнованиях приняли участие около 1000 спортсменов и тренеров из 102 стран мира. Турнир проходил в двух дисциплинах дисциплинам: таолу (комплекс показательных упражнений) и саньда (полноконтактные поединки).





Две медали высшего достоинства в таолу завоевали москвичи: Павел Муратов впервые в истории российского ушу взял золото в виде программы цяншу (комплекс с копьём), Сандра Константинова стала чемпионкой в виде программы даошу (широкий меч). Представитель Татарстана Ильяс Хуснутдинов поднялся на вторую ступеньку пьедестала, уступив лишь хозяину соревнований китайцу У Чжаохуа.



