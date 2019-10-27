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27.10.2019 23:01
Павел Муратов, фото РСБИ
Российские спортсмены завоевали 8 медалей на чемпионате мира по ушу
Сборная России выиграла 8 наград чемпионата мира по ушу, который проходил с 17 по 24 октября в Шанхае. В соревнованиях приняли участие около 1000 спортсменов и тренеров из 102 стран мира. Турнир проходил в двух дисциплинах дисциплинам: таолу (комплекс показательных упражнений) и саньда (полноконтактные поединки).

Две медали высшего достоинства в таолу завоевали москвичи: Павел Муратов впервые в истории российского ушу взял золото в виде программы цяншу (комплекс с копьём), Сандра Константинова стала чемпионкой в виде программы даошу (широкий меч). Представитель Татарстана Ильяс Хуснутдинов поднялся на вторую ступеньку пьедестала, уступив лишь хозяину соревнований китайцу У Чжаохуа.

В дисциплине ушу-саньда наши спортсмены выиграли два серебра и три бронзы.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/10/27/111306.html
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