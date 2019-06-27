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В Татарстане состоялись встречи чемпионата и первенства мира по национальной борьбе Татарча корэш

В Татарстане завершился чемпионат мира по национальной борьбе Татарча Корэш. Впервые в рамках ЧМ состоялось и первенство среди юношей 17-18 лет. В соревнованиях приняли участи более 230 спортсменов из 42 стран.





Результаты Чемпионата и Первенства мира по борьбе на поясах корэш 2019





Чемпионы мира среди мужчин

60 кг – Фирзар Гиниятуллин (Россия)

65 кг – Бегенч Какалыев (Туркменистан)

70 кг – Ислам Фаляхов (Россия)

75 кг – Артур Зулькарнаев (Россия)

80 кг – Ренас Калимуллин (Россия)

85 кг – Хуснутдин Рузиев (Узбекистан)

90 кг – Айгиз Зайнетдинов (Россия)

100 кг – Раиль Нургалиев (Россия)

Свыше 100 кг – Сергей Павлик (Россия)

Абсолютная весовая категория – Фирдус Зайнуллин (Россия)

Победители первенства мира среди юношей 17-18 лет

55 кг –Инсаф Габдрахманов (Росия)

60 кг – Алексей Левабий (спортсмен под флагом международной федерации корэш)

65 кг – Эмиль Мавлин (Россия)

70 кг – Искандер Гарифьянов (Россия)

75 кг – Зарипов Артур (Россия)

80 кг – Динар Ахбадеев (Россия)

85 кг – Ильвир Хисматуллин (Россия)

90 кг – Фарис Хузин (Россия)

110 кг – Альберт Сахабиев (Россия)







