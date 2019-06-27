В Татарстане состоялись встречи чемпионата и первенства мира по национальной борьбе Татарча корэш
В Татарстане завершился чемпионат мира по национальной борьбе Татарча Корэш. Впервые в рамках ЧМ состоялось и первенство среди юношей 17-18 лет. В соревнованиях приняли участи более 230 спортсменов из 42 стран.
Результаты Чемпионата и Первенства мира по борьбе на поясах корэш 2019
Чемпионы мира среди мужчин
60 кг – Фирзар Гиниятуллин (Россия)
65 кг – Бегенч Какалыев (Туркменистан)
70 кг – Ислам Фаляхов (Россия)
75 кг – Артур Зулькарнаев (Россия)
80 кг – Ренас Калимуллин (Россия)
85 кг – Хуснутдин Рузиев (Узбекистан)
90 кг – Айгиз Зайнетдинов (Россия)
100 кг – Раиль Нургалиев (Россия)
Свыше 100 кг – Сергей Павлик (Россия)
Абсолютная весовая категория – Фирдус Зайнуллин (Россия)
Победители первенства мира среди юношей 17-18 лет
55 кг –Инсаф Габдрахманов (Росия)
60 кг – Алексей Левабий (спортсмен под флагом международной федерации корэш)
65 кг – Эмиль Мавлин (Россия)
70 кг – Искандер Гарифьянов (Россия)
75 кг – Зарипов Артур (Россия)
80 кг – Динар Ахбадеев (Россия)
85 кг – Ильвир Хисматуллин (Россия)
90 кг – Фарис Хузин (Россия)
110 кг – Альберт Сахабиев (Россия)