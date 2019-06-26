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26.06.2019 15:38
На Истринском водохранилище пройдет международный турнир по воднолыжному спорту
С 29 по 30 июня в Солнечногорском районе на акватории Истринского водохранилища состоится международный турнир Moscow region Istra. Ожидается, что на соревнования съедутся около 30 сильнейших спортсменов из разных стран мира.

Водные лыжники из России, Белоруссии, Великобритании, Италии, Австрии и Франции будут соревноваться в нескольких дисциплинах и различных возрастных категориях. Борьба за награды поведется в слаломе и прыжках с трамплина. Выявлять сильнейших будут в категориях до 14 лет, с 15 до 17 лет, 35+ лет, а также в специальной отдельной категории «Оpen».
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/06/26/111252.html
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