На Истринском водохранилище пройдет международный турнир по воднолыжному спорту

С 29 по 30 июня в Солнечногорском районе на акватории Истринского водохранилища состоится международный турнир Moscow region Istra. Ожидается, что на соревнования съедутся около 30 сильнейших спортсменов из разных стран мира.



