Фестиваль «Русский мир» прошел в День России в Сергиевом Посаде

12 июня в Сергиевом Посаде состоялся III Фестиваль физической культуры народов России и стран Евразии «Русский мир», который собрал более 15 тясяч участников и зрителей.





Одной из главных площадок фестиваля стала конно-спортивная арена, где прошёл турнир по кок-бору, выступления мастеров джигитовки, а также историческая реконструкция осады Троице-Сергиевой лавры. На фестивале прошёл турнир по киле, соревнования по современному мечевому бою, выступила фолк-группа «Ярополк». Гости «Русского мира» посоревновались в метании ножей, стрельбе из лука, лазертаге, поучаствовали в соревнованиях по традиционному русскому жиму и гиревому спорту.





Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков: «Идея проведения фестиваля «Русский мир» появилась три года назад. Впервые он прошёл в Истринском городском округе, собрав 800 человек. Сегодняшний фестиваль - третий по счёту - посетили свыше 15 тысяч человек».



