Американский Сан-Диего не примет Всемирные пляжные игры 2019

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) объявила о том, что Сан-Диего (США) не сможет принять Всемирные пляжные игры в 2019 году.





«После переговоров с оргкомитетом стало ясно, что Сан-Диего не сможет обеспечить необходимые расходы для проведения соревнований по принятым стандартам. Сейчас АНОК ведёт переговоры с несколькими городами, которые имеют необходимый бюджет и подтверждённый опыт проведения крупнейших турниров. Мы объявим о новом месте проведения Всемирных пляжных игр в своё время», – говорится в официальном заявлении генерального секретаря организации Гуниллы Линдберг.



