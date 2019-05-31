Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) объявила о том, что Сан-Диего (США) не сможет принять Всемирные пляжные игры в 2019 году.
«После переговоров с оргкомитетом стало ясно, что Сан-Диего не сможет обеспечить необходимые расходы для проведения соревнований по принятым стандартам. Сейчас АНОК ведёт переговоры с несколькими городами, которые имеют необходимый бюджет и подтверждённый опыт проведения крупнейших турниров. Мы объявим о новом месте проведения Всемирных пляжных игр в своё время», – говорится в официальном заявлении генерального секретаря организации Гуниллы Линдберг.
В 2015-м году Сан-Диего остался единственным претендентом на проведение игр после того, как заявки группы городов Китая, Сарасоты (США), Дубай (ОАЭ) и Сочи (Россия) были либо отозваны, либо сняты.