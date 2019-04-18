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18.04.2019 14:48
Чемпионат и первенство России 2019 по капоэйра
Артем Мамчур и Анастасия Кузьмичева завоевали золото чемпионата России по капоэйра
6 и 7 апреля в Московском центре боевых искусств состоялись чемпионат и первенство России по капоэйра. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов.

Результаты:
4 - 5 лет
1 место Ткаченко Богдан
2 место Березин Арсений
3 место Фролов Максим
3 место Василенко Михаил

6 - 7 лет (девочки)
1 место Погорелова Анастасия
2 место Тихонова Василиса
3 место Белова Иванна
3 место Коршакова Дарья

6 - 7 лет (мальчики)
1 место Бабаев Артем
2 место Минеев Матвей
3 место Чурсин Александр
3 место Хоробов Родион

8 - 9 лет девочки (новички)
1 место Шапошник Диана
2 место Шварц Арина
3 место Киселева Ярослава
3 место Агабекян Валерия

8 - 9 лет девочки (про)
1 место Терещенко Диана
2 место Самарина Екатерина
3 место Гришина Анастасия
3 место Мозговая Варвара

8 - 9 лет мальчики (новички)
1 место Березин Артем
2 место Занин Даниил
3 место Черепнин Владислав
3 место Иванов Потап

8 - 9 лет мальчики (про)
1 место Больсков Даниил
2 место Колтунов Данил
3 место Есаян-Лисов Даниил
3 место Новоселов Илья

10 - 12 лет девочки (новички)
1 место Литвиненко Ксения
2 место Шинакова Софья
3 место Еремина Варвара
3 место Вашура Елизавета

10 - 12 лет девочки (про)
1 место Борисова Ярослава
2 место Кунченко Анна
3 место Москалюк Ульяна
3 место Федоренко Виктория

10 - 12 лет мальчики (новички)
1 место Фурсов Илья
2 место Губарев Никита
3 место Адаменко Дмитрий
3 место Голов Дмитрий

10 - 12 лет мальчики (про)
1 место Арзуманов Леонид
2 место Есаян-Лисов Матвей
3 место Обезинский Даниил
3 место Иванов Андрей

девушки (новички)
1 место Киселева Александра
2 место Харлампиева Александра
3 место Чекулаева Алика

девушки (про)
1 место Мурадова София
2 место Мозговая Арина
3 место Зайцева Екатерина
3 место Кузьмина Алина

юноши (новички) 
1 место Моисеенков Владимир
2 место Боровиков Антон
3 место Васильев Святослав
3 место Агапов Никита

юноши (про) 
1 место Тихонов Тимофей
2 место Доброскок Дмитрий
3 место Есаян-Лисов Николай
3 место Пуйде Владимир

юниорки
1 место Мирошниченко Алиса
2 место Баева Алена
3 место Коляда Анастасия
3 место Ковалева Екатерина

юниоры (новички)
1 место Логунов Дмитрий
2 место Власов Максим

юниоры (про)
1 место Дмитриев Тимофей
2 место Замазкин Евгений
3 место Новиков Степан
3 место Тюнеев Иван

женщины (новички)
1 место Чернышова Ольга
2 место Маркеллова Дарья
3 место Озерова Анастасия
3 место Игнатьева Екатерина

женщины (про)
1 место Кузьмичева Анастасия
2 место Скоркина Ирина
3 место Киричук Анастасия
3 место Шукаева Евгения

мужчины (новички)
1 место Поленов Георгий
2 место Кукин Илья
3 место Шаклеин Денис
3 место Белянин Андрей

мужчины (про)
1 место Мамчур Артем
2 место Шаленко Иван
3 место Рувинский Роман
3 место Сопин Виктор

4 - 5 лет (соло)
1 место Мисливец Вячеслав

6 - 7 лет (соло)
1 место Колтунов Данил
2 место Юдина Евгения
3 место Коршакова Дарья

8 - 9 лет мальчики (соло)
1 место Колтунов Данил
2 место Мельников Павел
3 место Андропов Георгий

8 - 9 лет девочки (соло)
1 место Терещенко Диана
2 место Конова Варвара

1 место 10 - 12 лет девочки (соло)
2 место Щепилова Елизавета
3 место Вашура Елизавета
Шинакова Софья

1 место 10 - 12 лет мальчики (соло)
2 место Евтухов Степан
3 место Плужников Егор
Арзуманов Леонид

13 + лет юноши (соло)
1 место Дмитриев Тимофей
2 место Тихонов Тимофей
3 место Кудинов Алексей

13 + лет девушки (соло)
1 место Дергачева Полина
2 место Кузьмина Алина
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/04/18/111209.html
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