Новости Чемпионат и первенство России 2019 по капоэйра Артем Мамчур и Анастасия Кузьмичева завоевали золото чемпионата России по капоэйра 6 и 7 апреля в Московском центре боевых искусств состоялись чемпионат и первенство России по капоэйра. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов.

Результаты: 4 - 5 лет 1 место Ткаченко Богдан 2 место Березин Арсений 3 место Фролов Максим 3 место Василенко Михаил

6 - 7 лет (девочки) 1 место Погорелова Анастасия 2 место Тихонова Василиса 3 место Белова Иванна 3 место Коршакова Дарья

6 - 7 лет (мальчики) 1 место Бабаев Артем 2 место Минеев Матвей 3 место Чурсин Александр 3 место Хоробов Родион

8 - 9 лет девочки (новички) 1 место Шапошник Диана 2 место Шварц Арина 3 место Киселева Ярослава 3 место Агабекян Валерия

8 - 9 лет девочки (про) 1 место Терещенко Диана 2 место Самарина Екатерина 3 место Гришина Анастасия 3 место Мозговая Варвара

8 - 9 лет мальчики (новички) 1 место Березин Артем 2 место Занин Даниил 3 место Черепнин Владислав 3 место Иванов Потап

8 - 9 лет мальчики (про) 1 место Больсков Даниил 2 место Колтунов Данил 3 место Есаян-Лисов Даниил 3 место Новоселов Илья

10 - 12 лет девочки (новички) 1 место Литвиненко Ксения 2 место Шинакова Софья 3 место Еремина Варвара 3 место Вашура Елизавета

10 - 12 лет девочки (про) 1 место Борисова Ярослава 2 место Кунченко Анна 3 место Москалюк Ульяна 3 место Федоренко Виктория

10 - 12 лет мальчики (новички) 1 место Фурсов Илья 2 место Губарев Никита 3 место Адаменко Дмитрий 3 место Голов Дмитрий

10 - 12 лет мальчики (про) 1 место Арзуманов Леонид 2 место Есаян-Лисов Матвей 3 место Обезинский Даниил 3 место Иванов Андрей

девушки (новички) 1 место Киселева Александра 2 место Харлампиева Александра 3 место Чекулаева Алика

девушки (про) 1 место Мурадова София 2 место Мозговая Арина 3 место Зайцева Екатерина 3 место Кузьмина Алина

юноши (новички) 1 место Моисеенков Владимир 2 место Боровиков Антон 3 место Васильев Святослав 3 место Агапов Никита

юноши (про) 1 место Тихонов Тимофей 2 место Доброскок Дмитрий 3 место Есаян-Лисов Николай 3 место Пуйде Владимир

юниорки 1 место Мирошниченко Алиса 2 место Баева Алена 3 место Коляда Анастасия 3 место Ковалева Екатерина

юниоры (новички) 1 место Логунов Дмитрий 2 место Власов Максим

юниоры (про) 1 место Дмитриев Тимофей 2 место Замазкин Евгений 3 место Новиков Степан 3 место Тюнеев Иван

женщины (новички) 1 место Чернышова Ольга 2 место Маркеллова Дарья 3 место Озерова Анастасия 3 место Игнатьева Екатерина

женщины (про) 1 место Кузьмичева Анастасия 2 место Скоркина Ирина 3 место Киричук Анастасия 3 место Шукаева Евгения

мужчины (новички) 1 место Поленов Георгий 2 место Кукин Илья 3 место Шаклеин Денис 3 место Белянин Андрей

мужчины (про) 1 место Мамчур Артем 2 место Шаленко Иван 3 место Рувинский Роман 3 место Сопин Виктор

4 - 5 лет (соло) 1 место Мисливец Вячеслав

6 - 7 лет (соло) 1 место Колтунов Данил 2 место Юдина Евгения 3 место Коршакова Дарья

8 - 9 лет мальчики (соло) 1 место Колтунов Данил 2 место Мельников Павел 3 место Андропов Георгий

8 - 9 лет девочки (соло) 1 место Терещенко Диана 2 место Конова Варвара

1 место 10 - 12 лет девочки (соло) 2 место Щепилова Елизавета 3 место Вашура Елизавета Шинакова Софья

1 место 10 - 12 лет мальчики (соло) 2 место Евтухов Степан 3 место Плужников Егор Арзуманов Леонид

13 + лет юноши (соло) 1 место Дмитриев Тимофей 2 место Тихонов Тимофей 3 место Кудинов Алексей

13 + лет девушки (соло) 1 место Дергачева Полина 2 место Кузьмина Алина Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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