Новости Фото https://vk.com/gorkysquash Россиянин Макар Есин завоевал серебро на Открытом первенстве Австрии по сквошу Российский спортсмен Макар Есин, представитель Нижнего Новгорода, стал обладателем серебряной медали в категории «мальчики до 15 лет» на международном турнире по сквошу Открытое Первенство Австрии.

В финале турнира по сквошу российский спортсмен, посеянный 13-16 номером, уступил лишь победителю болгарину Филипу Георгиеву в трех геймах (6-11; 9-11; 10-12). Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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