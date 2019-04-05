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05.04.2019 14:42
Фото https://vk.com/gorkysquash
Россиянин Макар Есин завоевал серебро на Открытом первенстве Австрии по сквошу
Российский спортсмен Макар Есин, представитель Нижнего Новгорода, стал обладателем серебряной медали  в категории «мальчики до 15 лет» на международном турнире по сквошу Открытое Первенство Австрии. 

В финале турнира по сквошу российский спортсмен, посеянный 13-16 номером, уступил лишь победителю болгарину Филипу Георгиеву в трех геймах (6-11; 9-11; 10-12).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/04/05/111199.html
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