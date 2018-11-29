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29.11.2018 13:43
Сборная России заняла первое общекомандное место на ЧМ по мас-рестлингу
Российские спортсмены стали первыми в общекомандном зачете III чемпионата мира по мас-рестлингу, который проходил в Якутске 24 и 25 ноября 2018 года. Сборная России выиграла десять золотых и одну бронзовые медали. 

Чемпионами мира стали Евгений Юдин (весовая категория до 60 кг), Сергей Константинов (до 70 кг), Дьулустан Ноговицын (до 80 кг), Павел Черноградский (до 90 кг), Дмитрий Попов (до 105 кг), Иван Галкин (до 125 кг), Сергей Фролкин (свыше 125 кг), Наталья Черноградская (до 55 кг), Ирина Севрюк (до 65 кг) и Саина Седалищева (до 75 кг).

Бронзовую награду завоевала Татьяна Григор (свыше 85 кг).
Города:
Якутск, городской округ
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/11/29/111126.html
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29.11.2018 13:43
Сборная России заняла первое общекомандное место на ЧМ по мас-рестлингу
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