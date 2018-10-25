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Сборная России стала абсолютным триумфатором чемпионатов мира по пейнтболу в 2018 году

Национальные сборные команды России по спортивному пейнтболу завоевали золотые медали во всех форматах чемпионата мира 2018.





Март 2018 года (Франция, Шартрес) - Сборная России заняла первое место на чемпионате мира среди ветеранов 40+.





Май 2018 года (Чехия, Прага) - Россиянки завоевали золото чемпионата мира среди женских команд.





Июль 2018 года (Великобритания, Лондон) - Российские пейнтболисты стали лучшими на чемпионате мира среди мужских команд.





Сентябрь 2018 года (Франция, Шантийи) - Сборная России первенствовала на чемпионате мира для спортсменов не старше 19 лет.



