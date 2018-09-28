Новости Фото Федерация воздухоплавания России, Николай Рябцев Сборная России выиграла общий зачет чемпионата мира по воздухоплаванию Сборная России стала победителем общекомандного зачета 23-го чемпионата мира по воздуховлаванию, который проходил в австрийском городе Грос-Зигхартс. Нашу страну представили четыре пилота: Сергей Латыпов, Иван Меняйло, Евгений Чубаров и Андрей Кульков.



Фото Федерация воздухоплавания России, Николай Рябцев.

В личном зачете места распределились следующим образом: Сергей Латыпов (Москва) – 3 место; Иван Меняйло (МО, г.Красногорск) – 10 место; Евгений Чубаров (Москва) – 33 место; Андрей Кульков (Тула) – 47 место.

По информации Федерации воздухоплавания России. Грос-Зигхартс Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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