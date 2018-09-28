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28.09.2018 14:42
Фото Федерация воздухоплавания России, Николай Рябцев
Сборная России выиграла общий зачет чемпионата мира по воздухоплаванию
Сборная России стала победителем общекомандного зачета 23-го чемпионата мира по воздуховлаванию, который проходил в австрийском городе Грос-Зигхартс. Нашу страну представили четыре пилота: Сергей Латыпов, Иван Меняйло, Евгений Чубаров и Андрей Кульков.


Фото Федерация воздухоплавания России, Николай Рябцев.

В личном зачете места распределились следующим образом:
Сергей Латыпов  (Москва) – 3 место;
Иван Меняйло (МО, г.Красногорск)  – 10 место;
Евгений Чубаров (Москва)  – 33 место;
Андрей Кульков (Тула) – 47 место.

По информации Федерации воздухоплавания России.
Города:
Грос-Зигхартс
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/09/28/111072.html
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