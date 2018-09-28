Сборная России стала победителем общекомандного зачета 23-го чемпионата мира по воздуховлаванию, который проходил в австрийском городе Грос-Зигхартс. Нашу страну представили четыре пилота: Сергей Латыпов, Иван Меняйло, Евгений Чубаров и Андрей Кульков.
Фото Федерация воздухоплавания России, Николай Рябцев.
В личном зачете места распределились следующим образом:
Сергей Латыпов (Москва) – 3 место;
Иван Меняйло (МО, г.Красногорск) – 10 место;
Евгений Чубаров (Москва) – 33 место;
Андрей Кульков (Тула) – 47 место.
По информации Федерации воздухоплавания России.