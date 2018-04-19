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Российская команда «Красная панда» стала победителем Международной студенческой олимпиаде по программированию

Российская команда «Красная панда» стала победителем ежегодной Международной студенческой олимпиаде по программированию (ACM ICPC).





Студенты МГУ Михаил Ипатов, Григорий Резников и Владислав Макеев под руководством тренера Елены Андреевой решили 9 задач и 11 возможных. В списке золотых призеров также оказались Московский физико-технический институт, Университет Токио (Япония) и принимавший олимпиаду в этом году Пекинский университет (Китай). Представители команд решили по 8 задач.





Сборные из российских вузов сумели взять еще две серебряные медали. “Серебро” получили студенты из Уральского федерального университета (УрФУ) и Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Их команды решили по семь задач. Всего серебряными призерами стали девять команд.



