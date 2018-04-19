На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Водное поло
Теннис настольный
Гандбол
Пляжный волейбол
Прыжки на батуте
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
В мире
Главное
Информация
Страны
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
19.04.2018 21:33
Фото vestifinance.ru
Российская команда «Красная панда» стала победителем Международной студенческой олимпиаде по программированию
Российская команда «Красная панда» стала победителем ежегодной Международной студенческой олимпиаде по программированию (ACM ICPC). 

Студенты МГУ Михаил Ипатов, Григорий Резников и Владислав Макеев под руководством тренера Елены Андреевой решили 9 задач и 11 возможных. В списке золотых призеров также оказались Московский физико-технический институт, Университет Токио (Япония) и принимавший олимпиаду в этом году Пекинский университет (Китай). Представители команд решили по 8 задач.

Сборные из российских вузов сумели взять еще две серебряные медали. “Серебро” получили студенты из Уральского федерального университета (УрФУ) и Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Их команды решили по семь задач. Всего серебряными призерами стали девять команд.

Среди российских бронзовых призеров оказалась команда Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). В этом году их команда оказалась на 14-м месте - еще с 17 командами, получившими “бронзу”.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/04/19/110911.html
Главные темы
08.02.2018 08:14
Поздравления Американским и Российским Олимпийцам в газете Вашингтон Таймс
Последние новости
19.04.2018 21:33
Российская команда «Красная панда» стала победителем Международной студенческой олимпиаде по программированию
08.02.2018 08:14
Поздравления Американским и Российским Олимпийцам в газете Вашингтон Таймс
01.08.2017 11:07
Россияне заняли первое место в общем зачете XIV Летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля
31.07.2017 15:50
Сборная России одержала победу на X Всемирных играх в Польше
06.07.2017 13:02
В конце июля в польском Вроцлаве пройдут Х Всемирные игры
03.07.2017 08:58
23 июля в венгерском Дьере стартует XIV Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль
03.07.2017 08:32
В сентябре в Ашхабаде пройдут V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам
Все новости
Сюжеты
Всемирные игры. Вроцлав - 2017 (Польша)
V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Ашхабад - 2017 (Туркменистан)
X Всемирные игры. Польша - 2017
Допинг в спорте
XIV Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Дьёр - 2017 (Венгрия)
Публикации
25.11.2013 13:41
Послы III Всемирных интелллектуальных игр
27.08.2013 12:45
Программа послов II Всемирных игр боевых искусств
Фото и видео
14.02.2014 16:13
Фото. Амер-Спортс. Презентация новой коллекции Salomon и Atomic.
25.07.2012 11:12
Фото. V Всемирные игры TAFISA Спорт для всех
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 