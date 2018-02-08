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08.02.2018 08:14
Поздравления Американским и Российским Олимпийцам в газете Вашингтон Таймс
Газета Вашингтон Таймс, Русский дом в Вашингтоне и
Русско-американское общество дружбы и делового сотрудничества
поздравили олимпийцев своих стран
Поздравление вышло в номере газеты за 7 февраля 2018 года.
Добавил(а): Островский Михаил, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/02/08/110813.html
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