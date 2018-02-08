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Новости Поздравления Американским и Российским Олимпийцам в газете Вашингтон Таймс

Поздравление вышло в номере газеты за 7 февраля 2018 года.





Газета Вашингтон Таймс, Русский дом в Вашингтоне и Русско-американское общество дружбы и делового сотрудничества поздравили олимпийцев своих стран Добавил(а): Островский Михаил, ИА Спортком

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