Лякросс

Сборная США стала победителем соревнований по лякроссу на Всемирных играх

Национальная команда США завоевала золотые медали соревнований по лякроссу в рамках Всемирных игр, которые проходили в польском Вроцлаве. В финале американцы нанесли поражение представителям Канада со счетом 11:8.





Бронзовыми призерами стали австрийцы. В матче за третье место они оказались сильнее команды Великобритании. Пятую строчку заняла сборная Японии.



