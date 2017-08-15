Национальная команда США завоевала золотые медали соревнований по лякроссу в рамках Всемирных игр, которые проходили в польском Вроцлаве. В финале американцы нанесли поражение представителям Канада со счетом 11:8.
Бронзовыми призерами стали австрийцы. В матче за третье место они оказались сильнее команды Великобритании. Пятую строчку заняла сборная Японии.
Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью 1 раз в 4 года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК). Следующие игры в 2021 году примет английский Бирмингем.