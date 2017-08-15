На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Парусный спорт
Шашки
Стрельба из лука
Лякросс
Шахматы
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Лякросс
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
В СЮЖЕТЕ

Всемирные игры. Вроцлав - 2017 (Польша)
15.08.2017 15:00
Лякросс
Сборная США стала победителем соревнований по лякроссу на Всемирных играх
Национальная команда США завоевала золотые медали соревнований по лякроссу в рамках Всемирных игр, которые проходили в польском Вроцлаве. В финале американцы нанесли поражение представителям Канада со счетом 11:8.

Бронзовыми призерами стали австрийцы. В матче за третье место они оказались сильнее команды Великобритании. Пятую строчку заняла сборная Японии.


Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью 1 раз в 4 года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК). Следующие игры в 2021 году примет английский Бирмингем.
Города:
Вроцлав
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/08/15/110643.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
15.08.2017 15:00
Сборная США стала победителем соревнований по лякроссу на Всемирных играх
11.10.2005 16:12
Индейцы поборятся за первенство мира.
Все новости
Сюжеты
В мире. Всемирные игры. Вроцлав - 2017 (Польша)
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 