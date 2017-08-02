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02.08.2017 09:09
Фото Федерации подводного спорта России
Сборная России выиграла общий зачет чемпионата Европы по плаванию
Национальная команда России стала триумфатором чемпионата Европы по плаванию в ластах, который проходил в польском городе Вроцлав. Российские пловцы завоевали 42 медали, 18 из которых золотые, 12 серебряные, 12 бронзовые. Вторую строчку в общем зачете заняли представители Украины с результатом 5-10-9. Третье место заняли венгры - 4-0-0.



Города:
Вроцлав
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/08/02/110630.html
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