Новости Фото Федерации подводного спорта России Сборная России выиграла общий зачет чемпионата Европы по плаванию Национальная команда России стала триумфатором чемпионата Европы по плаванию в ластах, который проходил в польском городе Вроцлав. Российские пловцы завоевали 42 медали, 18 из которых золотые, 12 серебряные, 12 бронзовые. Вторую строчку в общем зачете заняли представители Украины с результатом 5-10-9. Третье место заняли венгры - 4-0-0.





Вроцлав Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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