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XIV Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Дьёр - 2017 (Венгрия)
01.08.2017 11:07
Российские пловцы, фото всероссийской федерации плавания
Россияне заняли первое место в общем зачете XIV Летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля
Сборная России успешно выступила на XIV Летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, которые проходил с 23 по 30 июля 2017 года в венгерском городе Дьёр.

В общем зачете российские спортсмены заняли первое место, завоевав 30 золотых наград, 19 серебряных и 12 бронзовых. Вторую строчку заняла команда Италии с результатом 14-11-13. Третьими стали представители страны-хозяйки соревнований - 13-14-14.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль (англ. European Youth Olympic Festival, EYOF) — региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 48 стран ассоциации Европейских олимпийских комитетов. Фестиваль проводится раз в два года. Существует летний и зимний фестивали, которые в отличие от Олимпийских игр проводятся в течение одного календарного года. Следующий летний фестиваль пройде в 2019 году в Баку (Азербайджан).

Медальная таблица

НОК

Золото

Серебро

Бронза

Общее кол-во медалей

1.

Россия

30

192069

2.

Италия

14111338

3.

Венгрия

13141441

4.

Нидерланды

86216

  5.

Испания

74415

6.

Германия

58417

7.

Турция

56819

8.

Франция

56516

9.

Бельгия

5027

10.

Финляндия41611
Города:
Дьёр
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/08/01/110629.html
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