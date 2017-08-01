Россияне заняли первое место в общем зачете XIV Летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля
Сборная России успешно выступила на XIV Летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, которые проходил с 23 по 30 июля 2017 года в венгерском городе Дьёр.
В общем зачете российские спортсмены заняли первое место, завоевав 30 золотых наград, 19 серебряных и 12 бронзовых. Вторую строчку заняла команда Италии с результатом 14-11-13. Третьими стали представители страны-хозяйки соревнований - 13-14-14.
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль (англ. European Youth Olympic Festival, EYOF) — региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 48 стран ассоциации Европейских олимпийских комитетов. Фестиваль проводится раз в два года. Существует летний и зимний фестивали, которые в отличие от Олимпийских игр проводятся в течение одного календарного года. Следующий летний фестиваль пройде в 2019 году в Баку (Азербайджан).
Медальная таблица
№
НОК
Золото
Серебро
Бронза
Общее кол-во медалей
1.
Россия
30
|19
|20
|69
2.
Италия
|14
|11
|13
|38
3.
Венгрия
|13
|14
|14
|41
4.
Нидерланды
|8
|6
|2
|16
5.
Испания
|7
|4
|4
|15
6.
Германия
|5
|8
|4
|17
7.
Турция
|5
|6
|8
|19
8.
Франция
|5
|6
|5
|16
9.
Бельгия
|5
|0
|2
|7
10.
|Финляндия
|4
|1
|6
|11