Российские пловцы, фото всероссийской федерации плавания

Россияне заняли первое место в общем зачете XIV Летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Сборная России успешно выступила на XIV Летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, которые проходил с 23 по 30 июля 2017 года в венгерском городе Дьёр.





В общем зачете российские спортсмены заняли первое место, завоевав 30 золотых наград, 19 серебряных и 12 бронзовых. Вторую строчку заняла команда Италии с результатом 14-11-13. Третьими стали представители страны-хозяйки соревнований - 13-14-14.





Европейский юношеский Олимпийский фестиваль (англ. European Youth Olympic Festival, EYOF) — региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 48 стран ассоциации Европейских олимпийских комитетов. Фестиваль проводится раз в два года. Существует летний и зимний фестивали, которые в отличие от Олимпийских игр проводятся в течение одного календарного года. Следующий летний фестиваль пройде в 2019 году в Баку (Азербайджан).



