Команда Нидерландов стала победителем турнира по корфболу на X Всемирных играх в Польше
Сборная Нидерландов стала обладателем золотых наград турнира по корфболу на X Всемирных играх, которые проходили с 20 по 30 июля в польском Вроцлаве.
В финале голланды нанесли поражение команде Китайского Тайбея со счетом 26-14. Бронзовыми призерами соревнований стали представители Бельгии, обыгравшие в матче за третье месте сборную Германии - 24-9
Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью 1 раз в 4 года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК). Следующие игры в 2021 году примет английский Бирмингем.