Команда Нидерландов стала победителем турнира по корфболу на X Всемирных играх в Польше

Сборная Нидерландов стала обладателем золотых наград турнира по корфболу на X Всемирных играх, которые проходили с 20 по 30 июля в польском Вроцлаве.





В финале голланды нанесли поражение команде Китайского Тайбея со счетом 26-14. Бронзовыми призерами соревнований стали представители Бельгии, обыгравшие в матче за третье месте сборную Германии - 24-9





В общем зачете X Всемирных игр в Польше победителем стала команда России , завоевавшая 63 медали, 28 из которых золотые.



