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Всемирные игры. Вроцлав - 2017 (Польша)
31.07.2017 16:51
Команда Нидерландов стала победителем турнира по корфболу на X Всемирных играх в Польше
Сборная Нидерландов стала обладателем золотых наград турнира по корфболу на X Всемирных играх, которые проходили с 20 по 30 июля в польском Вроцлаве. 

В финале голланды нанесли поражение команде Китайского Тайбея со счетом 26-14. Бронзовыми призерами соревнований стали представители Бельгии, обыгравшие в матче за третье месте сборную Германии - 24-9


Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью 1 раз в 4 года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК). Следующие игры в 2021 году примет английский Бирмингем.
Города:
Вроцлав
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/07/31/110627.html
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