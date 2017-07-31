Новости



Всемирные игры. Вроцлав - 2017 (Польша) В СЮЖЕТЕ Сборная России одержала победу на X Всемирных играх в Польше Сборная России одержала уверенную победу в общекомандном зачете X всемирных игр, которые проходили во Вроцлаве (Польша) с 20 по 30 июля. Спортсмены из 70 стран боролись за победы в 37 видах спорта.

Россияне завоевали 28 золотых медалей, 21 серебряную и 14 бронзовых. Второе место заняла команда Германии (18-10-14), третьими стали представители Италии (16-13-13).

Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью 1 раз в 4 года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК). Следующие игры в 2021 году примет английский Бирмингем.

Медальная таблица

№ НОК Золото Серебро Бронза Общее кол-во медалей Место по общему кол-ву медалей 1. Россия 28 21 14 63 1 2. Германия 18 10 14 42 =3 3. Италия 16 13 13 42 =3 4. Франция 14 14 15 43 2 5. Украина 10 7 8 25 5 6. Колумбия 10 9 2 21 9 7. Япония 9 10 2 21 9 8. Китай 8 7 5 20 =10 9. Бельгия 7 9 8 24 6 10. США 6 11 5 22 =7



Влоцлавек Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/07/31/110626.html