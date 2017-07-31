Сборная России одержала уверенную победу в общекомандном зачете X всемирных игр, которые проходили во Вроцлаве (Польша) с 20 по 30 июля. Спортсмены из 70 стран боролись за победы в 37 видах спорта.
Россияне завоевали 28 золотых медалей, 21 серебряную и 14 бронзовых. Второе место заняла команда Германии (18-10-14), третьими стали представители Италии (16-13-13).
Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью 1 раз в 4 года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК). Следующие игры в 2021 году примет английский Бирмингем.
Медальная таблица
№
НОК
Золото
Серебро
Бронза
Общее кол-во медалей
Место по общему кол-ву медалей
1.
Россия
28
21
14
63
1
2.
Германия
|18
|10
|14
|42
|=3
3.
Италия
|16
|13
|13
|42
|=3
4.
Франция
|14
|14
|15
|43
|2
5.
Украина
|10
|7
|8
|25
|5
6.
Колумбия
|10
|9
|2
|21
|9
7.
Япония
|9
|10
|2
|21
|9
8.
Китай
|8
|7
|5
|20
|=10
9.
Бельгия
|7
|9
|8
|24
|6
10.
|США
|6
|11
|5
|22
|=7