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Всемирные игры. Вроцлав - 2017 (Польша)
31.07.2017 15:50
Сборная России одержала победу на X Всемирных играх в Польше
Сборная России одержала уверенную победу в общекомандном зачете X всемирных игр, которые проходили во Вроцлаве (Польша) с 20 по 30 июля. Спортсмены из 70 стран боролись за победы в 37 видах спорта. 

Россияне завоевали 28 золотых медалей, 21 серебряную и 14 бронзовых. Второе место заняла команда Германии (18-10-14), третьими стали представители Италии (16-13-13).

Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью 1 раз в 4 года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК). Следующие игры в 2021 году примет английский Бирмингем.

Медальная таблица

НОК

Золото

Серебро

Бронза

Общее кол-во медалей

Место по общему кол-ву медалей

1.

Россия

28

21

14

63

1

2.

Германия

18101442=3

3.

Италия

16131342=3

4.

Франция

141415432

  5.

Украина

1078255

6.

Колумбия

1092219

7.

Япония

9102219

8.

Китай

87520=10

9.

Бельгия

798246

10.

США611522=7

Города:
Влоцлавек
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/07/31/110626.html
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