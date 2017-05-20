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20.05.2017 17:34
Ирина Калентьева, фото с rsport.ru
Датчанка Анника Лангвад выиграла первый этап Кубка мира по маунтинбайку в кросс-кантри, Ирина Калентьева - 19-я
Первый этап Кубка мира по маунтинбайку проходит в Нове Место (Чехия). 

В субботу завершились соревнования женщин в олимпийской дисциплине "кросс-кантри". 

Победу одержала датчанка Анника Лангвад, преодолевшая дистанцию за 1 час 28 минут 45 секунд. Серебро завоевала Сабина Шпитц из Германии, отставшая от победительницы на 56 секунд. Бронзовым призёром стала Линда Индерганд из Швейцарии (+1.18). 

Лидер сборной России, призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Калентьева заняла 19-е место, уступив победительнице 4 минуты 53 секунды. Гузель Ахмадулина - 42-я (+9.24), Екатерина Аношина - 43-я (+9.26). 
Города:
Нове Место
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/20/110382.html
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